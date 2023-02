Un padre ha picchiato la moglie e la figlia di 16 anni e le ha minacciate di morte davanti ai fratellini, a seguito della caduta del telefono per terra

L’innocuo incidente di un telefono caduto ha scatenato la rabbia di un 42enne, padre di quattro figli, che in quel momento era ubriaco. La sua furia è stata così intensa che avrebbe colpito la figlia sedicenne, seguita dalla moglie, e poi minacciato di togliersi la vita con un coltello da cucina, il tutto in presenza degli altri tre figli minorenni.

La straziante atmosfera di paura che si respira nelle case di tutto il mondo è inaccettabile e deve essere affrontata. Dobbiamo agire per porre fine a questo terrore e creare uno spazio sicuro per tutte le persone.

Nel comune di Qualiano, in provincia di Napoli, si è svolta una scena spaventosa. Una madre e sua figlia sono state terrorizzate da un uomo di 42 anni per dodici anni e, nel disperato tentativo di proteggere la figlia, la madre è stata picchiata. I passanti, sentendo le urla di terrore, hanno chiamato i soccorsi e i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono accorsi sul posto. Le due donne sono state rannicchiate in un angolo, i tre bambini in lacrime, mentre l’uomo è stato portato via in manette, con un brutto futuro in carcere.