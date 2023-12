Un Professore 2: La toccante storia di Ryan

La terza puntata di “Un Professore 2” ha catturato l’attenzione del pubblico grazie alle profonde storie dei suoi protagonisti. In particolare, la storia di Ryan ha commosso il cuore di chi seguiva la trasmissione, poiché il giovane ha finalmente trovato il coraggio di condividere il suo drammatico passato. È stato il professore Dante Balestra a sollecitare la discussione in classe, citando il filosofo Montaigne.

Il professore ha chiesto a Luna di registrare la lezione sul suo cellulare in modo da poterla condividere con Viola, che purtroppo non poteva partecipare quel giorno. Ha anche chiesto a Luna di inviare un messaggio a nome suo per farle sapere che sarebbe stato felice se avesse seguito la lezione.

Il Dramma di Ryan e la Scomparsa del Fratello

Durante la lezione, il professore Balestra ha introdotto il concetto di “Moltitudini di io”, riferendosi alle esperienze che cambiano la nostra vita, sia in meglio che in peggio. Ha invitato Ryan a condividere la sua esperienza e a rispondere alla domanda: “Cosa hai sacrificato per arrivare qui?”





Inizialmente, Ryan ha risposto affermando che non era come Montaigne, ma poi, su incoraggiamento del professore, ha deciso di condividere la sua storia toccante:

“Dopo aver attraversato il deserto insieme a mio fratello, che era più grande di me e amava il calcio, siamo finiti in un campo profughi vicino a Tripoli. La fame e le percosse erano all’ordine del giorno. Una notte, le milizie hanno fatto irruzione nella nostra baracca e ci hanno brutalmente picchiati, poiché qualcuno di noi aveva cercato di fuggire. Sembrava che la violenza non avesse mai fine.”

Le parole di Ryan hanno suscitato una profonda emozione in tutti gli presenti:

“Mio fratello, che era più coraggioso di me, ha iniziato a protestare, ma gli hanno spezzato le ginocchia e se lo sono portato via. Non so dove sia ora, perché non l’ho più visto. Ma abbiamo fatto una promessa: nessuno di noi due avrebbe dovuto smettere di giocare a calcio. Dovevamo continuare a giocare e a vincere anche per l’altro. Ho proseguito il mio viaggio e sono arrivato qui anche per lui.”

La storia di Ryan ha toccato profondamente tutti, evidenziando il suo coraggio e la sua determinazione nel superare le avversità.

Nuovi Sviluppi tra Manuel e Nina

La puntata ha anche mostrato un nuovo confronto tra Manuel e Nina, che si sono scontrati a causa della figlia di lui, Lilly. Manuel sembra non voler avere nulla a che fare con la bambina, e questa situazione ha portato a un acceso litigio tra i due.

Il professore Dante Balestra, venuto a conoscenza della situazione, ha rimproverato Nina, dicendole: “Non hai avuto il coraggio di dire certe cose. Avresti potuto comportarti in modo diverso.”

Nel frattempo, Anita ha confessato a Nicola che Manuel è il padre di suo figlio, ma ha insistito affinché la verità non venisse rivelata al ragazzo.

Il mondo di “Un Professore 2” continua a essere pieno di emozioni e sorprese, con storie coinvolgenti e personaggi complessi. La serie promette ancora molti colpi di scena nel corso delle prossime puntate.