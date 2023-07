Un programma tutto suo: Soleil Sorge conduttrice, l’annuncio fa impazzire i fan. Ecco tutti i dettagli

Soleil Sorge, nota personalità amata e criticata, si appresta a vivere una nuova avventura nel mondo della televisione. La giovane è stata scelta dalla Rai per condurre un programma già esistente, ma che finora non ha ottenuto grandi successi in termini di ascolti e share.

“Felicità” cambia nome come caramelle: Questo è il programma di cui Soleil Sorge si occuperà. In passato, è stato intitolato “Felicità – La Stagione Dell’Amore & Della Solidarietà” e, l’anno scorso, “Felicità – La Stagione Dell’Amicizia & Del Rispetto”. Ora, sarà lei a portare nuova linfa al programma.

Le sfide di Soleil Sorge: La giovane curerà due strisce del programma: una sul cinema, insieme a Enrico Vanzina, e l’altra sul benessere e la salute, col professor Lorenzetti. Saranno tematiche vicine alla società, interessanti e con personaggi di spicco, a far parte delle puntate in onda dal 5 agosto al 16 settembre su Rai2 alle 12.00.

Una svolta nella carriera: Questa nuova opportunità rappresenta una svolta per l’ex gieffina, solita a frequentare i salotti trash e i reality televisivi. Ora, invece, Soleil Sorge sarà protagonista di un programma mattutino, abbandonando momentaneamente il mondo dei reality e delle situazioni scanzonate.

Un messaggio forte: Soleil Sorge ama mettersi in gioco e non ha paura di esprimere la sua personalità. Su un tono diretto e sincero, ha dichiarato: “Sono solo una persona che si ama, si rispetta e pretende lo stesso dagli altri. Se questo vuol dire essere una STRO…ZA, sì, lo ammetto. Sono una str…nza“. Con questa determinazione, è pronta ad affrontare nuove sfide.

In bocca al lupo a Soleil Sorge: La giovane conduttrice dimostra di essere sempre pronta a cimentarsi in nuove esperienze e a crescere professionalmente. Le auguriamo il meglio per questa nuova avventura televisiva sulla Rai, sicuri che saprà affrontarla con la sua solita grinta e autenticità.