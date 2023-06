"Un tragico evento in un attimo": matrimonio sconvolto, 10 Vittime e più di 20 feriti - Controcopertina

Un evento gioioso si è trasformato in una tragedia nel giro di pochi istanti quando un autobus che trasportava 36 persone da un matrimonio si è ribaltato su una rotatoria. La cerimonia di Mitchell Gaffney e Madeleine Edsell presso il Wandin Valley Estate, una rinomata location per matrimoni a Lovedale, nella Hunter Valley del New South Wales, è stata funestata da questo terribile incidente.

Le conseguenze sono state devastanti, con un pesante bilancio di 10 morti e oltre 20 feriti. Le autorità stanno attualmente lavorando duramente per identificare le vittime e i passeggeri coinvolti nell’incidente. Il commissario di polizia Karen Webb ha espresso la sua profonda tristezza per questa tragedia e ha rivolto il suo pensiero alle famiglie colpite.

Australia, l’incidente stradale durante un matrimonio: 10 vittime e numerosi feriti

Tra le vittime ci sono anche alcuni membri del Warrandyte Cricket Club, la squadra in cui gioca lo sposo. Fortunatamente, alcuni giocatori e i loro partner sono riusciti a sopravvivere, ma i loro pensieri e le loro preghiere sono rivolti a coloro che hanno perso la vita e a coloro che lottano ancora per sopravvivere, come ha dichiarato il presidente Royce Jaksic a NCA NewsWire.

L’autista dell’autobus, un uomo di 58 anni, è stato portato in ospedale con ferite lievi per un’adeguata valutazione medica, ma è stato successivamente arrestato e condotto presso la stazione di polizia di Cessnock. Dieci persone hanno perso la vita in questo tragico incidente e almeno 21 sono state trasportate in ospedale con diverse lesioni, una delle quali in condizioni critiche.

Alcuni passeggeri hanno riportato gravi lesioni agli arti, mentre altri hanno subito ferite potenzialmente letali. I feriti sono stati portati in vari ospedali, tra cui il John Hunter Hospital, dotato di strutture di trauma di alto livello, il Maitland Hospital, il Mater Hospital e il Royal Prince Alfred Hospital di Sydney.

Questo drammatico evento ha scosso profondamente la comunità e le famiglie coinvolte, lasciando cicatrici indelebili che richiederanno tempo per guarire. Le nostre preghiere vanno alle vittime e alle loro famiglie, mentre le autorità indagano sull’incidente per determinarne le cause.