Un Tributo Commosso: L'Addio a Pier Francesco Forleo, Genero di Mara Venier - Controcopertina

Un affetto straordinario e una grande perdita. La Rai e l’intero mondo della televisione sono in lutto per la scomparsa di Pier Francesco Forleo. Questo è ciò che sappiamo e come il suo ricordo viene onorato.

Il Dolore di una Perdita Inaspettata

Pier Francesco Forleo, rispettato direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, ci ha lasciato. La notizia della sua morte ha lasciato i colleghi e la famiglia in stato di shock, come si legge nel comunicato dei vertici Rai, la Presidente Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio.

Un Omaggio dal Cuore

Descritto come “affabile e signorile”, Pier Francesco Forleo è stato ricordato per la sua abilità nel lavorare efficacemente in squadra e per il suo contributo inestimabile all’azienda e ai colleghi. I vertici della Rai hanno inviato i loro pensieri e condoglianze alla famiglia.

Il Ricordo di un Uomo Straordinario

Un Dirigente Eccezionale e Amico Affettuoso

Un ex direttore di Radio Rai1 ha omaggiato Pier Francesco Forleo, sottolineando la sua dedizione al lavoro e la sua eleganza naturale, tanto da essere affettuosamente chiamato “Il Principe”. Era conosciuto per la sua capacità di bilanciare l’arte di vivere con l’arte di lavorare, una combinazione rara.

Le Parole di Mara Venier

Mara Venier, la suocera di Pier Francesco, ha espresso il suo dolore in un messaggio commovente: “Pier, sei stato un genero meraviglioso… hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… ed io ti ho voluto bene come un figlio… Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce”.

Messaggi di Sostegno

La comunità e gli amici si sono stretti attorno a Mara Venier e alla famiglia, inviando messaggi di affetto e sostegno. Nomi come Gigi D’Alessio e Alba Parietti si sono uniti nel cordoglio.

Il Contributo Professionale di Pier Francesco Forleo

Nel 2006, Pier Francesco Forleo fu nominato Direttore degli Acquisti alla Rai e, dal 2015, ricopriva il ruolo di Direttore della Direzione Diritti Sportivi. Era anche membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’Uer.

Un Omaggio Sentito

Durante la presentazione dei palinsesti estivi Rai, fu reso un tributo a Pier Francesco Forleo. Inoltre, Fabrizio Casinelli, Vice Direttore della Direzione Comunicazione, ha dedicato parole di stima e affetto al collega scomparso, sottolineando quanto mancherà la sua presenza umana e il suo sorriso.