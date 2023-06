Una Comunità in Lutto: Addio a Madre e Figli in un Cuore Spezzante Incidente - Controcopertina

In un tragico giorno che ha lasciato una comunità sconvolta, Caterina Pipicella e i suoi due adorati figli, Giusy e Giovanni Marvelli, hanno perso la vita in un orribile incidente mentre erano in viaggio per una celebrazione familiare. Le voci dei loro cari e amici echeggeranno nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso, mentre oggi pomeriggio si danno l’ultimo saluto a questa madre amorevole e ai suoi figli.

Il Fatidico Giorno

Era un giorno che avrebbe dovuto essere di festa e allegria, ma si è trasformato in una tragedia indicibile. La famiglia era diretta ad un matrimonio ad Ardore, quando la loro Fiat Panda è stata coinvolta in un devastante incidente stradale.

Il Terribile Incidente

Nel dettaglio, l’auto ha perso il controllo vicino ad una curva, si è avventata nella corsia opposta e infine è precipitata in un canalone profondo quattro metri, colpendo con violenza un muro di cemento. Questo terribile evento è avvenuto lungo la Contrada Petrara, una strada provinciale che collega Natile di Careri a Bovalino.

h3 Un Addio Prematuro

Sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno constatato che Caterina e il piccolo Giovanni, di soli 11 anni, erano già deceduti. Giusy, di 13 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, ma purtroppo ha ceduto alle sue ferite poco dopo.

Un Appello alla Sicurezza Stradale

Mentre la comunità piange la perdita di questi tre angeli, si accendono i riflettori sulle condizioni della strada dove l’incidente ha avuto luogo.

h3 Condizioni Preoccupanti della Strada

I residenti denunciano che questo tratto di strada è notoriamente pericoloso e in condizioni pessime. Alcune delle problematiche includono:

Buche e avvallamenti

Dossi e problemi strutturali mai riparati

Tratti con smottamenti

Parti del guardrail indebolite o mancanti

Queste condizioni hanno persistito per oltre 20 anni, e i locali ora chiedono con urgenza interventi per migliorare la sicurezza della strada.

Una Comunità in Cerca di Risposte e Sicurezza

Ora, più che mai, è il momento per la comunità di unirsi nel ricordo di Caterina, Giusy e Giovanni, e lavorare insieme per garantire che tragedie simili non si verifichino in futuro. I cuori di tutti sono con i loro cari in questo momento di immenso dolore.