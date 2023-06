''Una famiglia da record": la grande prole di Silvio Berlusconi, tra figli, nipoti e pronipoti - Controcopertina

Silvio Berlusconi, l’imprenditore e politico italiano di fama internazionale, è noto non solo per la sua carriera, ma anche per la sua numerosa famiglia. Con una lunga lista di figli, nipoti e addirittura pronipoti, il Cavaliere può vantarsi di un albero genealogico esteso. Scopriamo insieme i membri di questa famiglia speciale.

I Figli di Silvio Berlusconi: Marina Berlusconi: Presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore.

Pier Silvio Berlusconi: Vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset.

Barbara Berlusconi: Figlia avuta dalla relazione di Silvio con Giorgio Valaguzza.

Eleonora Berlusconi: Madre di Riccardo, Flora e Artemisia.

Luigi Berlusconi: Padre di Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, l’ultimo arrivato. I Nipoti di Silvio Berlusconi: Alessandro e Edoardo: Figli di Barbara Berlusconi e Giorgio Valaguzza.

Gabriele e Silvio: Figli di Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia.

Riccardo, Flora e Artemisia: Figli di Eleonora Berlusconi.

Emanuele Silvio e Tommaso Fabio: Figli di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli.

Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto: Figli di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri. La Pronipote di Silvio Berlusconi: Olivia: La pronipote più giovane, figlia di Pier Silvio Berlusconi e della sua compagna.

Una famiglia così numerosa testimonia il legame speciale che Silvio Berlusconi ha con i suoi cari. Nonostante le sfide personali e politiche, il Cavaliere trova gioia e felicità nel ruolo di padre, nonno e bisnonno. Una storia di famiglia che continua ad arricchirsi e a portare avanti il suo lascito.

Notevole è l’affetto che Silvio Berlusconi prova per i suoi cari, come dimostrato dal suo annuncio emozionato della nascita dell’ultimo nipotino. Questa famiglia da record è un vero e proprio tesoro nella vita del noto imprenditore italiano.