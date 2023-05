Una tragedia che sconvolge una provincia intera: Fidanzatini morti a 14 e 16 anni, un'altra terribile notizia nella notte - Controcopertina

Nella notte, un’altra terribile notizia ha colpito la comunità locale. Due giovani fidanzatini, Jemila Boulila di 14 anni e Rosario di 16 anni, sono morti in un tragico incidente stradale sulla A30 Caserta-Salerno, all’altezza di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. La tragedia si è abbattuta sulla famiglia, portando via anche il fratellino di Jemila, un bimbo di soli 8 anni. Questo articolo ripercorre gli eventi tragici che hanno scosso la provincia e lasciato un’intera comunità in lutto.

Un destino inaspettato

La famiglia stava viaggiando insieme quando l’incidente è avvenuto. Jemila, la giovane ragazza di San Valentino Torio, è stata la prima a perdere la vita. Poco dopo, è seguito Rosario, residente a Pagani. Entrambi i giovani hanno perso la vita nello schianto, lasciando dietro di loro una scia di dolore e tristezza. Il fratellino di Jemila, Mourad, è stato ricoverato in ospedale con ferite gravi, ma purtroppo anche lui è volato in cielo, raggiungendo le sue due sorelle nell’eternità.

Lutto e solidarietà

Il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, ha espresso il suo cordoglio e quello dell’intera comunità attraverso un toccante messaggio su Facebook. “Mentre i nostri cuori straziati si preparavano a salutare il caro Rosario, che oggi raggiunge la sua Jemila accanto a cui riposerà nel cimitero di San Valentino Torio, abbiamo avuto la terribile notizia che nelle scorse ore volevamo scongiurare: anche il più piccolo delle vittime coinvolte in questa tragedia fatale, Mourad, è volato in cielo”. Le parole del sindaco riflettono il profondo dolore che la comunità sta vivendo in seguito a questa tragedia senza precedenti.

Un incidente fatale

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, era il padre dei ragazzi alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente. La macchina, una Toyota Yaris, ha impattato contro due guardrail e si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli nelle vicinanze. Jemila è stata sbalzata fuori dall’auto ed è deceduta sul colpo, mentre il padre ha riportato solo ferite lievi. L’incidente ha scosso l’intera provincia di Salerno, lasciando una ferita profonda nella comunità locale.

Un abbraccio solidale

La comunità si unisce in un profondo abbraccio di sostegno per le famiglie colpite da questa tragedia. Il sindaco e l’intera comunità di Pagani si stringono attorno ai familiari, offrendo il loro sostegno e la loro solidarietà in questo momento così difficile. Le parole risultano insufficienti per esprimere il dolore e la tristezza che si diffondono tra la gente, ma il sostegno reciproco può contribuire a lenire il peso di questa tragedia senza precedenti.