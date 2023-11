Una tragedia imprevedibile: un ragazzo di 14 anni viene schiacciato da un trattore, con il padre al volante

La comunità di Caronno Varesino è in lutto per la tragica morte di un ragazzino di 14 anni, avvenuta durante un’attività agricola insieme al padre. Il giovane è stato stritolato da un argano, mentre il padre era alla guida del trattore. Ecco i dettagli dell’incidente e delle indagini in corso:

Il 31 ottobre, un ragazzino di 14 anni ha perso la vita durante un’attività agricola con il padre. Mentre stavano rimuovendo degli alberi in un campo privato, il ragazzo è stato agganciato al verricello di un argano e stritolato dagli ingranaggi del macchinario. Il padre, che era alla guida del trattore, ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare.

Le autorità stanno indagando per determinare la dinamica dell’incidente. Anche se sembra che si sia trattato di un tragico incidente, le autorità stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per fornire risposte concrete alla famiglia e alla comunità colpita da tale perdita.





La comunità locale è scossa dalla tragedia

La notizia della morte del giovane ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando tutti coloro che conoscevano la famiglia in uno stato di profondo dolore. Mentre la comunità piange la scomparsa di una vita così giovane, le autorità continuano a investigare per fornire risposte sulla tragedia.