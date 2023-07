Una tragedia in spiaggia: Papà Lorenzo muore a soli 32 anni, lasciando dietro di sé una scena straziante

Ancora una volta, il mare si rivela un luogo di tragica fatalità. Questa volta la vittima è un giovane di soli 32 anni, padre di un bambino piccolo e promesso sposo della sua compagna, con la quale avrebbe dovuto convolare a nozze il prossimo dicembre. La scena che si è consumata sulla spiaggia di Numana (Ancona), di fronte allo stabilimento Eugenio, è stata definita “terribile” da un bagnante che ha assistito all’evento. Lorenzo Ferri è morto davanti agli occhi degli amici a causa di un improvviso malore mentre nuotava. Nonostante i soccorsi tempestivi, gli sforzi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione sono proseguite per mezz’ora, ma purtroppo non sono state sufficienti a salvargli la vita. Questo giovane ingegnere e padre lascia un vuoto incolmabile dietro di sé. Secondo le prime testimonianze, Lorenzo Ferri avrebbe accusato il malore mentre era in acqua. L’allarme è stato dato mercoledì 19 luglio, poco prima delle 20, dalla sua compagna, che ha chiamato i soccorsi quando non lo ha visto fare ritorno.

Mentre il personale medico si precipitava sulla spiaggia e un elicottero partito da Torrette e l’equipaggio della Croce Bianca di Numana arrivavano sul luogo dell’incidente, come riportato dal Corriere Adriatico, i bagnini si erano già gettati in acqua nel tentativo di riportarlo a riva. Anche il padre era presente sulla spiaggia, impotente di fronte alla drammaticità della situazione.

Franco Ferri, segretario generale di Erap Marche, ha urlato disperato mentre i soccorritori cercavano di rianimare suo figlio, ma purtroppo le manovre di rianimazione non hanno avuto successo: il giovane di 32 anni è stato dichiarato morto poco dopo.

Questa triste vicenda si aggiunge a quella di Fabio Piroli, un uomo di 46 anni e anch’egli padre di famiglia, che pochi giorni fa ha perso la vita mentre nuotava al largo di Capratica (Fondi), in provincia di Latina. Dopo essersi immerso in acqua, non è più riemerso, spirando in pochi istanti. Anche in quel caso è intervenuto un elicottero, ma purtroppo non è stato possibile trasportarlo in ospedale: il decesso è avvenuto sul posto.