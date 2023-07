Una Tragedia Stradale Vicino a Milano: Un 15enne Investito e Ucciso da un Conducente Ubriaco e Senza Patente, la sua Amica in Coma

Un Terribile Incidente a Garbagnate

La scorsa notte, a Garbagnate, nel Milanese, si è consumata una tragedia. Due ragazzi di 15 anni, un ragazzo e una ragazza, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati travolti da un furgone. Il giovane ha perso la vita, mentre la sua amica è gravemente ferita ed è ricoverata in ospedale.

L’Autista Irresponsabile

L’autista del furgone, un uomo romeno di 32 anni, si è fermato per prestare soccorso dopo l’incidente. Tuttavia, è stato rilevato positivo all’alcoltest e si è scoperto che non era in possesso della patente di guida. A seguito di questi fatti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. La violenza dell’impatto è evidente anche dallo stato del cofano e del parabrezza completamente distrutti del furgone.

L’Incidente e le Sue Conseguenze

L’incidente è avvenuto alle 22:30 in via Kennedy a Garbagnate. Il servizio di emergenza 118 è intervenuto sul posto con due ambulanze e un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco ed è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo. La giovane, invece, è stata trasferita in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano ed è attualmente in coma. L’autista responsabile dell’investimento, a bordo del furgone, è stato condotto dai carabinieri di Rho (Milano) nel carcere di San Vittore, in attesa delle decisioni delle autorità giudiziarie. È stata disposta anche l’autopsia sul corpo della giovane vittima.

È con profondo dolore che dobbiamo affrontare questa triste notizia di un giovane perso troppo presto a causa di un incidente causato da un conducente irresponsabile. Facciamo appello a tutti gli automobilisti affinché rispettino le regole della strada e si astengano dall’assumere alcol prima di mettersi al volante. Le nostre speranze e le nostre preghiere sono rivolte alla giovane ragazza che lotta per la sua vita in ospedale.