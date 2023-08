Valentina Cancela, 17enne, ritrovata senza vita sulla spiaggia

La scomparsa misteriosa di Valentina

Valentina Cancela, una giovane di soli 17 anni, scomparsa nel giorno di Ferragosto, era stata ultimamente avvistata in spiaggia in compagnia del suo ex fidanzato, Santino. Le telecamere avevano immortalato l’ultimo momento in cui la ragazza era in vita, per poi mostrare soltanto l’ex fidanzato poco dopo. Gli amici di Valentina raccontano di una relazione burrascosa, interrotta a febbraio, caratterizzata dalla gelosia e dall’aggressività di Santino.

La confessione scioccante

Dalle parole dell’ex fidanzato, emerge un quadro inquietante della loro ultima discussione. Nel bel mezzo di un litigio, Santino ha confessato di aver perso la calma, afferrando Valentina per il collo da dietro fino a soffocarla. Una tragica fine per una giovane vita.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo senza vita di Valentina è stato ritrovato semisepolto in una duna della famosa località balneare Punta del Este, in Uruguay. È stato lo stesso Santino a guidare le autorità sul luogo del macabro ritrovamento. L’autopsia ha poi confermato la versione del ragazzo: Valentina è morta per soffocamento.

Conseguenze giuridiche

Santino è ora sotto custodia. Secondo fonti locali, il procuratore Jorge Vaz ha ordinato il suo ricovero presso l’Istituto Nazionale per l’Inclusione Sociale degli Adolescenti (Inisa) a Montevideo. Le accuse sono gravi, e la procura, rappresentata da Javier Benech, chiederà la pena massima applicabile per il giovane.

La massima pena prevista per un minore: 5 anni.

5 anni. Eccezioni: Per reati come l’omicidio aggravato da femminicidio, la pena può estendersi fino a 10 anni.

Questo caso ha scosso profondamente la comunità, e molte persone si domandano come sia possibile che un giovane possa commettere un atto così efferato.