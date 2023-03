Valentina Persia chi sono i due figli gemelli: come li ha avuti? Chi è il padre dei suoi figli?

Valentina Persia, la comica italiana protagonista delle puntate de L’Isola dei famosi 2021, ha due figli gemelli. Sapete chi è il padre dei suoi figli? Leggiamo tutto sulla sua vita privata!

Valentina Persia ha due figli gemelli. Come li ha avuti?

La comica italiana Valentina Persia è diventata mamma di due gemelli Lorenzo e Carlotta a 43 anni nel 2015. Valentina Persia, amatissima dal pubblico per la sua ilarità, è nata a Roma il 1° ottobre 1971 sotto il segno della Bilancia. È dotata di una simpatia incredibile, perché quando racconta le sue storie comiche non lo fa solo con la voce, ma anche con la mimica facciale e gli occhi verdi.

Valentina ha debuttato nel 1994 in La sai l’ultima, ma la sua carriera di attrice e comica non si è certo fermata lì. La donna ha fatto della risata e della comicità la sua professione, diventando anche un’eccellente cabarettista. Ma non finisce qui, perché non tutti sanno che Valentina si è cimentata anche nella danza, diventando anche un’ottima ballerina, attività che ha praticato per oltre vent’anni. Inoltre, la comica romana ha studiato recitazione, e la ricordiamo anche sul piccolo schermo al fianco del singolare duo comico di Zuzzurro e Gaspare.

Chi è il padre dei suoi figli? Tutto sulla vita privata della comica

La comica ha tenuto relativamente nascosta la sua vita privata, ma alcune cose sono note. Ad esempio, si sa che ha tre figli, ma chi sia il padre di questi bambini non è un dato pubblico. È chiaro, tuttavia, che la comica è una persona riservata e non ama condividere con il pubblico informazioni sulla sua vita privata.

Valentina Persia, comica che ha debuttato nel 1994 nel programma televisivo La sai l’ultima, è diventata mamma di due bellissimi gemelli nel 2015. All’età di 43 anni ha dato alla luce i suoi due figli, Lorenzo e Carlotta, gemelli, attraverso la fecondazione in vitro.

Da mamma single, Valentina Persia ha dato alla luce due bambini. In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel 2019, Persia ha spiegato che diventare genitori è stata un’esperienza gratificante.

Avevo paura di non farcela e di non essere in grado di mantenere due estranei.

Dopo il parto, Persia ha avuto un forte attacco di depressione, noto colloquialmente come “baby blues”. Si tratta di una condizione molto comune in cui molte madri si trovano durante la prima settimana dopo il parto.

Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo

Il recupero dopo il parto può essere un’esperienza catartica per molte donne. Può essere un momento per legare con il proprio bambino e riflettere sull’incredibile viaggio appena vissuto. Può anche essere un momento per guarire fisicamente ed emotivamente dall’esperienza del parto.

La comica e attrice romana Valentina Persia, una volta ritrovato l’equilibrio di cui aveva bisogno nella sua nuova vita, ha voluto condividere la sua esperienza in un libro intitolato Questo bambino a chi lo do. Come la depressione mi ha aiutato a diventare mamma. Si tratta di un libro di genere autobiografico, pubblicato per la prima volta nel 2020 da Solferino editore. Ne condividiamo, di seguito, un breve estratto.

Avere figli è normale. A volte può essere difficile concepire. Ma è dopo la nascita del bambino che iniziano le vere sfide: la vostra vita non è più vostra. A parte la stanchezza fisica che deriva dal prendersi cura di un neonato, si ha la sensazione di avere gli sguardi di tutti addosso, e non sono sguardi benevoli. Non stai allattando? Tuo figlio diventerà un criminale. Allatti al seno? Non sei produttiva. Sei serena? Inconsapevole. Sei depressa? Superatelo.

Può essere difficile provare un trasporto immediato quando si ha un piccolo essere urlante che ha preso in ostaggio la propria vita. È importante esprimere la propria tristezza, la solitudine e i sentimenti di sconfitta per evitare la depressione.