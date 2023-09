Valeria Graci, amore in vista: ecco chi è il suo nuovo compagno!

Valeria Graci: Un volto noto della Comicità Italiana

Valeria Graci, celebre per la sua partecipazione a Zelig in coppia con Katia Follesa, ha conquistato il cuore degli italiani grazie al suo talento comico. Oggi, la vita privata e professionale di Valeria è al centro dell’attenzione mediatica. Dopo due anni dalla separazione dal suo compagno, sembra che Valeria abbia ritrovato l’amore. Scopriamo insieme i dettagli.

La Carriera di Valeria Graci

Nata il 22 agosto 1980 a Milano, Valeria Graci inizia la sua carriera artistica frequentando il Laboratorio Scaldasole, dove incontra Katia Follesa. La coppia comica si fa strada nei teatri e nei laboratori, fino alla prima proposta televisiva.

Il debutto avviene nel 2003 nel programma Bigodini, ma la vera fama arriva con la partecipazione a Zelig e Colorado Cafè. Questi programmi comici di grande successo permettono alle due donne di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Successivamente, le vediamo in Scherzi a Parte.

Nonostante il successo, nel 2012 il duo si scioglie. Valeria prosegue la sua carriera solista, interpretando Peppa Pig in Made in Sud e Masha e Orso in Striscia la notizia.

Il Fidanzato Segreto di Valeria Graci: Amore e Riservatezza

La vita privata di Valeria Graci è sempre stata molto riservata. Sappiamo che è stata fidanzata per diversi anni con Simon Russo, da cui ha avuto un figlio, Pierluigi. Dopo la fine della loro relazione, Valeria ha vissuto un periodo difficile, ma è riuscita a superarlo grazie al supporto di amici e familiari.

Oggi, Valeria Graci è nuovamente innamorata. Dopo aver trovato un equilibrio con l’ex compagno per il bene del figlio, Valeria si dichiara felice dal punto di vista sentimentale. Tuttavia, non ha rivelato nulla sul suo nuovo amore, a parte il fatto che non appartiene al mondo dello spettacolo e che desidera mantenere la massima riservatezza sulla sua relazione.

Sembra quindi che dovremo attendere ancora un po’ per scoprire di più sul misterioso compagno di Valeria Graci.