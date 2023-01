Vanessa Incontrada ha condiviso una foto con un uomo che sembra averle fatto “perdere la testa”

La conduttrice italo-spagnola è finalmente pronta a divulgare l’emozionante notizia del suo nuovo amore! Chi sarà mai?

Vanessa Incontrada ha conquistato milioni di persone con il suo carisma magnetico e la sua risata contagiosa, un vero fenomeno naturale. La sua impressionante carriera è stata inarrestabile nel corso degli anni e continua ad esserlo.

Dopo essere nata in Spagna, ha intrapreso la carriera di modella e, appena maggiorenne, si è trasferita a Milano per farsi strada nell’industria della moda. Nel 1998 ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione e in breve tempo la Incontrada è stata chiamata a condurre un programma tutto suo.

Nel 1999 coglie al volo l’opportunità di condurre Millenium con Michele Mirabella. Negli anni successivi, ha presentato altri programmi e si è avventurata anche in radio, a RTL 102.5. All’inizio degli anni 2000, è stata entusiasta al timone di Non solo moda e Sanremo giovani.

La carriera di Vanessa è incredibilmente varia! Nel 2003 coglie l’occasione di recitare ne Il cuore altrove, film diretto da Pupo Avati. Due anni dopo, le viene data la possibilità di condurre il Festival 2005, un programma Mediaset, al fianco di Fabio de Luigi. Era appassionata ed entusiasta di intraprendere questa nuova impresa!

La nuova fiamma di Vanessa Incontrada.

La notorietà di Vanessa è salita alle stelle con la conduzione dell’amatissimo programma di Canale 5, Zelig, al fianco di Claudio Bisio. Dal 2004 al 2010, il dinamico duo ha condotto la trasmissione con grande maestria, per poi tornare nel 2021 per la 19esima edizione con ancora più entusiasmo!

Vanessa Incontrada ha fatto faville dallo scorso anno, quando è tornata sul piccolo schermo come protagonista di Fosca Innocenti, serie di Canale 5 che ha riscosso un tale successo da essere rinnovata per una seconda stagione! L’attrice interpreta il ruolo di Fosca, un vicequestore di Arezzo, la cui questura è gestita quasi esclusivamente da donne. Queste poliziotte devono gestire ogni giorno indagini e gialli di ogni tipo e Vanessa è assolutamente fantastica!

I fan attendono con ansia la conclusione della seconda serie dello show, con quattro episodi in onda dal 13 gennaio al 3 marzo. L’amore tra Fosca e Cosimo si realizzerà finalmente? Possiamo solo sperare e lo scopriremo presto!