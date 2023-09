Vanessa Incontrada, quanto pesa?

Vanessa Incontrada: Età, Vita Personale e Una Carriera Luminosa

Scopri tutto ciò che devi sapere su Vanessa Incontrada, dalla sua età alla sua carriera e vita personale.

L’Essenza di Vanessa Incontrada

Età e Origini: Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il 24 novembre 1978. L’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola ha in seguito ottenuto la cittadinanza italiana. È alta 1 metro e 70 centimetri e pesa 65 kg.

Una Vita Familiare Affettuosa

Marito e Figli: Vanessa è legata sentimentalmente a Rossano Laurini dal 2007. Da questa relazione è nato il loro adorabile figlio, Isal, nel 2008. Rossano Laurini, laureato presso l’Università di Palermo, è anche un appassionato di sport, con una predilezione per il nuoto, lo sci, la corsa e il mountain bike. È noto anche per essere il direttore artistico e gestore di vari locali notturni. Tuttavia, la loro attuale situazione di coppia non è di dominio pubblico.

Un Legame Indissolubile: In una recente intervista a Oggi, Vanessa ha condiviso che, nonostante le sfide, la loro storia non è destinata a finire. La loro connessione è ancorata dalla responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio Isal, che li legherà per sempre.

La Carriera di Vanessa Incontrada

Inizio: La sua carriera di modella è iniziata a soli 17 anni, e nel 1996 ha fatto il grande passo trasferendosi a Milano.

Il Debutto in TV: Il 1998 ha visto il suo esordio in TV con il programma musicale “Super”, mentre nel 2000 ha condotto “Subbuglio” con Giancarlo Magalli su Rai 1.

Successi da Attrice: Vanessa Incontrada ha guadagnato una reputazione sempre più solida come attrice, con ruoli sia al cinema che in TV accanto a importanti artisti. Tra le sue performance più acclamate troviamo:

“I cerchi dell’acqua” (2001) con Alessio Boni.

“Caruso, la voce dell’amore” (2012).

“Benvenuti a tavola – Nord vs Sud” (2012).

“Un’altra vita” e “Angeli – Una storia d’amore” (2014).

“Non dirlo al mio capo” (2016) con Lino Guanciale.

“La classe degli asini” (2016).

“Scomparsa” (2017).

“Il capitano Maria” (2018).

La Versatilità di Vanessa

Impegno Televisivo: Nel 2009, Vanessa Incontrada ha presentato i “Wind Music Awards” in diretta dall’Arena di Verona, un ruolo che ha ricoperto anche dal 2011 in poi. Ha debuttato come attrice televisiva nel 2010 con “Un paradiso per due” e ha continuato a recitare in diverse serie TV.

Un Giudice di Talento: Nel 2020 è stata giudice nella diciannovesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”.

Un Ritorno Speciale: Nel 2021, Vanessa ha co-presentato “Striscia la notizia” con Alessandro Siani. Nello stesso anno, si è riunita con Claudio Bisio per condurre tre puntate speciali di “Zelig”, che è tornato su Canale 5 dopo undici anni di assenza.

Il Presente: Nel 2022, Vanessa Incontrada ha condotto per il dodicesimo anno consecutivo i “Wind Music Awards” insieme a Carlo Conti.