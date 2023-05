Veronica Papa, chi è l’attuale fidanzata e futura moglie di Fabio Fulco

Veronica Papa è un’imprenditrice di successo nel settore della moda. In passato è stata legata sentimentalmente a Fabio Fulco (Cristina Chiabotto), con cui si sposerà nei prossimi mesi. Ha partecipato a due dei più rinomati concorsi di bellezza.

Veronica Papa: biografia e carriera

Veronica Papa è abruzzese, nata nel 1995. Ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016. La relazione con Fulco le ha permesso di intraprendere una carriera nel settore della moda, portandola al successo.

Dal 2019 è titolare di Random Pescara, che offre sia un negozio fisico che una piattaforma online per l’acquisto di abbigliamento Made in Italy.

Pope si è impegnata anche in ambito accademico, frequentando il corso di Scenografia teatrale e cinematografica presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Nel 2020 ha concluso con successo la sua tesi su Pirandello e si è laureata.

Il rapporto con Fabio Fulco

La relazione tra Veronica e Fulco è iniziata nel 2019 e già l’anno successivo si pensava al matrimonio. Dal 2020 convivono e mancano pochi mesi alle nozze. Hanno dato il benvenuto alla loro figlia, Agnese, nel giugno 2021.

Fulco ha espresso la sua euforia per le imminenti nozze, che si terranno a luglio sulla Costiera Amalfitana. Si è dichiarato il padre, il compagno e il futuro sposo più felice del mondo.

Il matrimonio a 52 anni non è garantito, e forse non si è mai realizzato. Devo attribuire la mia situazione attuale agli errori che ho commesso in passato; gli errori sono i mattoni della nostra gioia. Sono felicissimo”, ha continuato l’attore. Lo scorso marzo, la coppia si è impegnata l’uno con l’altra presso il Municipio, ma il matrimonio sarà ufficialmente riconosciuto con una cerimonia religiosa presso la Chiesa.