Rosario Guglielmi insieme a Valentina Riccio e Antonio Panico a Napoli dopo Temptation Island

I protagonisti di Temptation Island 2025 continuano a far parlare di sé anche dopo la conclusione del programma. Ieri, nel cuore di Napoli, sono stati avvistati Valentina Riccio e Antonio Panico, accompagnati da Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli, durante una passeggiata nel centro della città. Alcuni fan li hanno riconosciuti e colto l’occasione per scattare foto e video, che sono rapidamente diventati virali sui social.





La coppia di futuri sposi, reduce dall’esperienza televisiva, ha trascorso la giornata in compagnia degli amici. Durante un aperitivo in un locale della città, Valentina Riccio ha registrato un video che è stato successivamente condiviso dalla sorella Anna sul suo profilo Instagram. Nel filmato, la futura sposa ha rivelato un dettaglio importante sul suo matrimonio, indicando Rosario Guglielmi come testimone. Le sue parole sono state: “Sorella, ti faccio vedere il mio testimone, il più bello d’Italia. Guarda qua, che fico di uomo.”

La presenza di Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli a Napoli non è passata inosservata. I due, ex fidanzati rispettivamente di Lucia e Denise nel programma, si sono uniti alla coppia per questa occasione speciale dopo aver trascorso una serata in discoteca a Roma nel weekend. La giornata ha visto momenti di convivialità e interazione con i fan, che non hanno perso l’opportunità di immortalare gli ex partecipanti del reality show.

Nonostante la notorietà acquisita grazie alla trasmissione, i protagonisti di Temptation Island 2025 mantengono un basso profilo sui social. I loro account Instagram, infatti, risultano ancora privati. La sorella di Valentina Riccio, Anna, ha fornito spiegazioni in merito attraverso un post: “Profili Instagram privati ancora per un po’.” Alla domanda di un utente curioso sul motivo di questa scelta, Anna ha risposto: “Più o meno per un mese.” Tuttavia, ha rassicurato i fan affermando che i protagonisti stanno leggendo i messaggi ricevuti: “Vi leggono.”

L’attesa per il ritorno pubblico sui social dei partecipanti del reality sta generando grande curiosità tra i fan, che continuano a seguire ogni loro mossa attraverso le poche informazioni disponibili online. Il matrimonio tra Valentina Riccio e Antonio Panico, con Rosario Guglielmi nel ruolo di testimone, sembra essere uno degli eventi più attesi dai follower del programma.

La giornata trascorsa in compagnia a Napoli ha offerto ai fan uno scorcio della vita quotidiana dei protagonisti fuori dal villaggio dei sentimenti. La città partenopea si è trasformata in un palcoscenico per incontri casuali con i seguaci del reality, dimostrando quanto sia forte il legame tra i partecipanti e il pubblico che li ha sostenuti durante l’avventura televisiva.