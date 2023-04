Veronica Pivetti, chi è l’ex marito Giorgio Ginex

Veronica Pivetti: una vita tra palcoscenico, passione e mistero

Figlia d’arte e poliedrica artista

Veronica Pivetti è nata sotto una buona stella artistica, essendo figlia dell’attrice Grazia Gabrielli e del regista Paolo Pivetti. Non sorprende, quindi, che abbia intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, distinguendosi come attrice, regista e doppiatrice.

Un cuore blindato: la vita sentimentale di Veronica

Nonostante il successo professionale, la Pivetti mantiene un approccio riservato riguardo alla sua vita sentimentale. Ha dichiarato di non essere interessata all’amore, pur lasciando trapelare qualche dettaglio sulla sua storia personale. Nel 1996 si è unita in matrimonio con l’attore Giorgio Ginex, ma la loro relazione si è conclusa pochi anni dopo. Recentemente, sono emerse voci riguardo alla sua omosessualità e all’amicizia con una certa Giordana.

Una domanda sorge spontanea: Veronica e Giorgio hanno avuto figli? La loro storia d’amore è durata solo pochi anni, e non si hanno notizie di ulteriori relazioni sentimentali per l’attrice dopo il divorzio da Ginex.

Veronica Pivetti: un’icona dello spettacolo italiano

Biografia e carriera

Veronica Pivetti è nata a Milano il 19 febbraio 1965, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Oltre ai suoi genitori famosi nel mondo dello spettacolo, ha una sorella maggiore, Irene, che è stata Presidente della Camera dei Deputati. La sua carriera di attrice e conduttrice televisiva le ha guadagnato il plauso del pubblico e la stima dei colleghi.

Un libro senza peli sulla lingua

Nel 2019, Veronica Pivetti ha scritto il libro Per sole donne, un romanzo senza censure in cui l’attrice affronta temi legati alla sessualità femminile. In un’intervista, ha dichiarato: “Lo ammetto: è un romanzo spudorato, con un linguaggio esplicito, ho usato termini considerati proibiti. Mi sono tolta lo sfizio di raccontare, dal punto di vista femminile, il sesso con parole mie.”