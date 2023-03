Vhi è LDA fidanzata Miriam Galluccio

LDA fidanzata

Di recente, LDA è diventato il centro dei gossip a causa di alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato la sua mano intrecciata a quella di una misteriosa ragazza. Secondo alcuni rumor, potrebbe trattarsi di Miriam Galluccio, una TikToker, anche se non è ancora stato ufficialmente confermato.

L’ex concorrente di Amici era stato avvistato insieme ad una ragazza di nome Giulia lo scorso agosto a Sperlonga, mentre in passato era stato fidanzato con l’influencer Emanuela Pennino.

Chi è Miriam Galluccio

Nata a Napoli nel 2002, Miriam Galluccio è una studentessa che frequenta la facoltà di fashion design all’Università degli Studi della Campania. Sui social media, grazie alla sua bellezza e al suo fiuto per la moda, è diventata anche nota come influencer.

Biografia

LDA ha mosso i primi passi nel panorama musicale italiano all’età di 13 anni, decidendo di aprire un canale YouTube con cover di artisti italiani e internazionali. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo brano originale, Resta, che è uscito dopo la collaborazione con Mago, il quale ha apprezzato le sue performance online e gli ha chiesto di collaborare al suo brano Orizzonte. Nel 2020, è stato uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino e altri artisti. Nel marzo 2021, ha pubblicato il suo secondo singolo, Vivimi, che è uscito pochi mesi prima dell’ingresso nella scuola di Amici. LDA ha vinto il suo primo Disco di Platino nel 2022 per il singolo Quello che fa male. LDA, il cui vero nome è Luca D’Alessio, ha scelto di farsi chiamare così per evitare il facile successo dovuto al nome del padre, sfuggendo così ai pregiudizi. Dopo Amici, LDA ha conquistato una grande fetta di pubblico, raggiungendo risultati straordinari in termini di streaming. Dopo aver lanciato il singolo Bandana, LDA ha pubblicato il suo album di debutto omonimo a maggio di quest’anno. L’artista aveva annunciato le prime date del suo tour che toccherà le principali città italiane a partire da aprile 2023. LDA è stato annunciato come concorrente big al Festival di Sanremo 2023.