Viaggio senza fine: coppia di 80enni decide di vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo

Non sono certo i primi a farlo, e probabilmente non saranno gli ultimi. La storia di Mike Soroker, 80 anni, e Barbara, 75 anni, ci ricorda quanto l’amore per il viaggio possa superare qualsiasi età. Questa coppia ha compiuto una scelta straordinaria: hanno venduto la loro casa a New York per acquistare un appartamento su una nave da crociera. Scopriamo il perché di questa avventura unica e sorprendente.

Un Sogno che Ricorda una Fiaba

Mike e Barbara hanno deciso di abbandonare la vita nella grande città per salpare verso un’avventura senza precedenti. La loro nuova dimora sarà una nave da crociera, un vero e proprio appartamento galleggiante. Questa scelta ricorda la storia di una coppia di genitori che hanno optato per una casa galleggiante come regalo per i propri figli. Entrambi hanno scelto la MV Narrative di Storylines, una nave che li condurrà in un viaggio intorno al mondo. Il loro ‘appartamento’ sarà pronto tra due anni, quando i lavori saranno terminati.

Una Città Galleggiante

La MV Narrative di Storylines è molto più di una semplice nave da crociera. Con 18 ponti, tre piscine e ben 20 ristoranti, sembra una vera e propria città galleggiante. La nave offre anche un microbirrificio e una biblioteca. Mike e Barbara hanno pagato un acconto di 60mila dollari e pianificano di completare l’acquisto complessivo di 2,5 milioni di dollari. La loro motivazione per questa scelta? “Sarà un’avventura rilassante”, spiega Mike. “Non saremo costretti a correre in ogni angolo del mondo, ma avremo la possibilità di vedere questi posti mentre siamo ancora vivi e abbastanza in salute da goderceli. Questa è la cosa numero uno che non vediamo l’ora di fare.”

Un’Opportunità per Nuove Amicizie

Una delle cose che Mike e Barbara attendono con entusiasmo è l’opportunità di fare nuove amicizie. “Ci piace. Siamo chiacchieroni. Adoriamo sederci al ristorante, girarci al tavolo accanto al nostro vicino e parlare con più persone. Abbiamo stretto subito amicizia. Quando sei su una nave, ci sono le stesse persone per lo stesso motivo.”

Affrontare le Sfide

Naturalmente, ci sono sfide da affrontare quando si decide di vivere su una nave da crociera. Una delle principali preoccupazioni è l’accesso ai farmaci. Mike ha dichiarato: “Vogliamo assicurarci di poter ancora avere accesso ai farmaci. Quindi inizialmente potremmo essere sulla terraferma il 30% delle volte. Ho contattato le mie compagnie di assicurazione per vedere come posso vivere sulla barca. Sono stato in contatto con il medico che sarà sulla barca.”

In conclusione, la storia di Mike e Barbara è un esempio straordinario di come l’amore per il viaggio possa trascendere le età e spingerci a compiere scelte audaci. La loro avventura sulla MV Narrative di Storylines promette di essere un capitolo indimenticabile delle loro vite, dimostrando che non c’è mai un momento sbagliato per inseguire i tuoi sogni.