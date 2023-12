In una via frequentata di Roma, via Tuscolana, si è verificato un ennesimo e sconcertante atto di violenza sugli animali. Un giovane diciannovenne ha preso a calci il cane della sua fidanzata, scatenando la reazione indignata dei passanti che hanno subito contattato la polizia.

L’incidente ha avuto luogo il pomeriggio del 29 dicembre, proprio di fronte alla stazione della metropolitana Lucio Sestio. Il giovane aggressore è stato denunciato per maltrattamento verso gli animali. La scena di violenza si è svolta in piena luce del giorno, sotto gli occhi sbigottiti dei passanti che sono stati testimoni di questa brutale aggressione. Una folla indignata si è radunata intorno al ragazzo, attendendo l’arrivo delle forze dell’ordine.

Una Storia di Negligenza e Violenza

Secondo quanto emerso successivamente, il cane era stato affidato al giovane dalla sua fidanzata, che gli aveva gentilmente chiesto di portare l’animale a fare una passeggiata. Mai avrebbe immaginato che il ragazzo si sarebbe reso colpevole di tali abusi, probabilmente spazientito dall’attesa dell’animale mentre faceva i suoi bisogni. I passanti, tuttavia, hanno prontamente reagito e non hanno voltato le spalle a questa terribile situazione, ma hanno difeso l’animale che era evidentemente spaventato.





L’Intervento delle Autorità

In pochi minuti, la polizia è giunta sul posto, ha fermato il giovane e lo ha identificato, portandolo poi in commissariato. Questo episodio di maltrattamento animale dimostra quanto sia importante la prontezza dei cittadini nel denunciare simili abusi, garantendo che chi commette tali atti venga consegnato alla giustizia.

Non molto tempo fa, nella stessa città, si è verificato un altro tragico episodio di maltrattamento animale: un cane pastore maremmano è stato ritrovato scuoiato accanto a dei cassonetti nella periferia sud-est di Roma. Questi atti di violenza verso gli animali richiamano l’importanza della sensibilizzazione e della vigilanza per garantire la protezione degli esseri più vulnerabili.