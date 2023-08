Vittorio Sgarbi commenta Michela Murgia: parole che fanno discutere

In una società in cui le reazioni dopo la morte di una personalità sono spesso caratterizzate da espressioni di rispetto e cordoglio, Vittorio Sgarbi ha preso una strada differente nel commentare la scomparsa di Michela Murgia. La nota scrittrice, scomparsa recentemente a soli 51 anni a causa di un tumore, ha ricevuto parole piuttosto dure dal sindaco di Arpino.

Facendo riferimento ad alcuni episodi e dichiarazioni passate, Sgarbi non ha trattenuto le sue critiche:

“Non sono un ipocrita, e nel rispetto che si deve a chi non c’è più, e ancor più a chi le ha voluto bene, devo dire che della Murgia donna di cultura conservo un pessimo ricordo. La Murgia credo che appartenesse a quella schiera di mitizzati intellettuali di sinistra a cui tutto è concesso. Grande rispetto per la sofferenza di questa donna e per la sua morte, ma vedo e leggo messaggi e parole di circostanza che rivelano incoerenza e ipocrisia. Anche la Murgia, quando interveniva nel dibattito politico, diceva un sacco di “minchiate”. Ricordarlo oggi che non c’è più significa renderle onore con franchezza e lealtà“.