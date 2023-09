Vuoi sapere chi è Roy De Vita ex marito di Nancy Brilli? Età, figli, carriera, vita privata

Chi è Roy De Vita

Roy De Vita è un famoso e stimato chirurgo plastico, nato a Napoli nel 1956. Dopo la laurea in medicina, si è specializzato diventando uno dei massimi esperti nel suo campo, conosciuto anche all’estero.

Oltre alla professione medica, è personaggio televisivo e opinionista in ambito salute e bellezza.

La lunga relazione con Nancy Brilli

Per 15 anni, Roy è stato legato sentimentalmente all’attrice Nancy Brilli. Una storia importante, nella quale Nancy ha investito molto dal punto di vista emotivo.

_”Non pensavo che con Roy sarebbe andata così male: era il mio progetto di famiglia e ci ho messo tutta me stessa”_, ha dichiarato Nancy, rivelando quanto tenesse a questo rapporto.

I due non si sono mai sposati, ma Nancy ha cresciuto con amore i figli che Roy aveva avuto da precedenti relazioni. _”Ci tenevo che la bellezza che abbiamo costruito insieme rimanesse”_, ha detto.

La fine dolorosa della storia con Nancy

Nonostante l’impegno di Nancy per far funzionare la relazione, la storia con Roy è giunta al termine in modo burrascoso, causando grande sofferenza all’attrice.

Evidentemente le aspettative di Nancy non hanno trovato riscontro nel compagno, portando la coppia a dirsi addio in maniera traumatica.

Oggi i due non hanno più alcun rapporto, ma Nancy conserva un bel ricordo dei figli di Roy, ai quali è rimasta legata.

Nancy Brilli, una vita sentimentale travagliata

Quella con Roy De Vita è solo una delle tante relazioni importanti ma finite male che costellano la vita sentimentale di Nancy Brilli.

Dai matrimoni finiti con Massimo Ghini e Luca Manfredi, ai legami con Ivano Fossati e Paolo Virzì, l’attrice romana sembra non aver trovato la stabilità in amore che cercava.

Nonostante le delusioni, Nancy conserva un animo romantico in attesa del partner giusto con cui costruire una famiglia solida.