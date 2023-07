Vuoi sapere chi è Stefano Bollani? Età, biografia, moglie, figli, dove vive, compagna e vita privata

Stefano Bollani è un pianista, compositore e cantante italiano. È nato a Milano il 17 luglio 1972.

Biografia

Stefano Bollani ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di quattro anni. Ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e ha conseguito il diploma di pianoforte jazz nel 1994.

Nel 1995 ha vinto il concorso “Top Jazz” nella categoria “pianista emergente”. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, “Mio fratello è figlio unico”.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 20 album, tra cui “L’attesa” (1998), “Il cielo in una stanza” (2002), “La musica del silenzio” (2004), “Finché no” (2007), “Marlene Dietrich” (2009), “Il mio pianoforte” (2012), “The Italian Songbook” (2014), “Roma” (2017) e “Dietro le quinte” (2020).

Ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Enrico Rava, Paolo Fresu, Danilo Rea, Stefano Di Battista, Steve Swallow, John Patitucci, Chick Corea, Herbie Hancock, Pat Metheny, Bill Frisell e Brad Mehldau.

Vita privata

Stefano Bollani è stato sposato con la cantante Petra Magoni dal 2001 al 2015. Ha avuto una figlia, Virginia, nata nel 2004.

Dal 2016 è fidanzato con la conduttrice televisiva Valentina Cenni.

Dove vive

Stefano Bollani vive a Milano.

Carriera

Stefano Bollani è uno dei pianisti jazz più apprezzati al mondo. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Tenco per la migliore opera jazzistica nel 1998, il Premio della critica discografica italiana nel 2000 e il Premio Django Reinhardt nel 2004.

Ha suonato in prestigiosi festival e club in tutto il mondo, tra cui il Carnegie Hall di New York, il Kennedy Center di Washington, il Festival di Montreux e il North Sea Jazz Festival.

Stefano Bollani è anche un apprezzato compositore e cantante. Ha scritto musiche per il cinema e il teatro e ha pubblicato diversi album di canzoni.

È un artista versatile e creativo che ha contribuito a portare il jazz italiano alla ribalta internazionale.

I migliori album di Stefano Bollani

Ecco alcuni dei migliori album di Stefano Bollani:

Mio fratello è figlio unico (1995)

L’attesa (1998)

Il cielo in una stanza (2002)

La musica del silenzio (2004)

Finché no (2007)

Marlene Dietrich (2009)

Il mio pianoforte (2012)

The Italian Songbook (2014)

Roma (2017)

Dietro le quinte (2020)

Conclusione

