Vuoi sapere come Orietta Berti ha conosciuto il marito Osvaldo Paterlini?

La Scoperta dell’Amore: Orietta e Osvaldo

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono un esempio di amore eterno. Sposati dal 1967, la loro unione ha resistito all’usura del tempo per ben 56 anni. Orietta, ora di 78 anni, ha conosciuto Osvaldo nel lontano 1964 e da allora non si sono più separati. La loro storia d’amore ha avuto inizio in un luogo insolito: una fiera.

L’incontro decisivo avvenne quando Orietta fece il primo passo, invitando Osvaldo a prendere un caffè. Lui, non essendo un amante del caffè, ricevette da lei una tazza di caffè con cioccolato sciolto dentro. In cambio, Osvaldo le donò un pezzo di formaggio. Questo scambio insolito segnò l’inizio della loro avventura insieme.

Un Matrimonio di Successo: Osvaldo, il Marito Eccezionale

“Osvaldo è stato un marito eccezionale,” ha dichiarato Orietta, con un sorriso sul volto. Nonostante fosse “magro e antipatico” al loro primo incontro, Osvaldo si è rivelato essere il grande amore della sua vita. Pur essendo una figura riservata che preferisce stare lontano dalle luci della ribalta, Osvaldo ha sempre supportato Orietta.

La loro è una storia d’amore d’altri tempi, un legame che ha resistito alle prove del tempo per oltre mezzo secolo. “Mi ricordo che mi ha colpito questo ragazzo in trench, tutto serio, mentre gli altri facevano gli spiritosi,” ha ricordato Orietta.

Sacrifici e Sostegno: Il Ruolo di Osvaldo nella Carriera di Orietta

Osvaldo ha dimostrato il suo amore e sostegno in molteplici modi. Ha lasciato il suo lavoro, che amava molto, per seguire Orietta nella sua carriera, un mondo che non conosceva affatto. “È stato bravo perché per tanti anni mi ha seguita solo lui,” ha rivelato Orietta.

Tuttavia, dopo un periodo di salute precaria e stanchezza, Osvaldo passò il testimone al figlio Otis. Oggi, è il figlio Omar a sostenere la madre nella sua carriera.

Famiglia e Felicità: L’Arrivo dei Figli

Orietta e Osvaldo hanno atteso otto anni prima di avere il loro primo figlio. “Abbiamo fatto visite in tutta Europa, poi è arrivato all’improvviso,” ha condiviso Orietta. Oggi, è nonna di due nipotine che affettuosamente la chiamano “la nonna truccata” perché a casa è sempre struccata.

In conclusione, la storia d’amore tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini è un esempio di dedizione, sostegno e amore incondizionato. Un legame che dura da 56 anni e che continua a fiorire ogni giorno.