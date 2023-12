La discussione scaturita da un articolo su Enrico Ruggeri che ha commentato su Elodie ai microfoni di LiberoQuotidiano.it ha attirato l’attenzione di Wanda Fisher, che ha condiviso le sue opinioni in merito. Fisher ha espresso chiaramente il suo punto di vista sul fatto che l’esposizione non sia necessaria per ottenere successo nella musica, contraddicendo l’approccio di alcuni artisti che scelgono una strada più audace.

Wanda Fisher ha condiviso la sua opinione sul mondo della musica, sottolineando che la sua idea di sensualità e sex appeal non è legata all’esposizione fisica. Ha citato esempi come Nico, la cantante dei Velvet Underground, e Debbie Harry, la voce dei Blondie, entrambe considerate icone sexy senza la necessità di mostrare il proprio corpo. Inoltre, ha menzionato l’attrice Virna Lisi, ricordata come una figura erotica nonostante non si sia mai esibita in nudità.

Critica a Elodie:

Inoltre, Wanda Fisher ha enfatizzato il concetto che il successo non richieda l’esposizione e ha chiaramente espresso la sua approvazione alle parole di Enrico Ruggeri contro Elodie. Questo commento può essere interpretato come una critica all’approccio di Elodie, che potrebbe aver scelto una strada più provocatoria per farsi notare nella scena musicale.





Le opinioni di Wanda Fisher mettono in evidenza una discussione più ampia sul concetto di successo e sensibilità nel mondo della musica. Mentre alcuni artisti scelgono di mostrarsi in modo audace, altri credono che la vera forza risieda nell’arte e nella musicalità stessa, senza la necessità di ricorrere all’esposizione fisica. Questa discussione riflette la diversità di approcci nella musica e invita a una riflessione sulle diverse vie per raggiungere il successo e l’apprezzamento nel panorama musicale contemporaneo.