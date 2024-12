A 69 anni viene soprannominata “la nonna più bella del mondo” – ma aspetta che si volti…

Chi sfida le aspettative sull’invecchiamento ha il mio massimo rispetto.





Mi commuovo ogni volta che sento parlare di una persona anziana che fa qualcosa che tradizionalmente è riservato a persone molto più giovani, come l’arrampicata, il ciclismo o i videogiochi.

A prima vista, non vi sorprenderà sapere che questa donna è da anni definita “la nonna più bella del mondo” . Ma è anche un esempio dell’idea che giovinezza e attrattiva non siano due cose in contraddizione tra loro. Yazemeenah Rossi è comparsa sulle copertine dei periodici di tutto il mondo da quando è nata in Corsica, Francia, il 21 dicembre 1955. Nel corso degli anni ha anche portato avanti la carriera di attrice, apparendo in film come Timeless Beauty, Relevator e The Grasslands. La modella e attrice francese non ha iniziato la sua professione da adolescente, come la maggior parte delle modelle: aveva quasi 30 anni quando ha iniziato.

Svela il segreto della sua bellezza

Già all’inizio della sua carriera, Yazemeenah sfatava lo stereotipo secondo cui le modelle dovessero essere giovani.

“Ero madre di due bambini a 20 anni, lavoravo da casa, realizzavo vestiti, lavoravo a maglia, facevo interior design per amici e clienti privati. Sapevo fin dall’adolescenza che non avrei mai lavorato in un ufficio o sarei rimasta nello stesso posto per tutta la vita, quindi anche quando crescevo i miei figli ero molto attiva e indipendente”, ha detto nel 2020.

Nonostante la sua lunga carriera nel mondo della moda, sostiene che i giovani siano ancora una risorsa preziosa in questo settore.

“C’è stato un periodo, alcuni anni fa, in cui ho iniziato a pensare che le cose sarebbero gradualmente cambiate e avremmo iniziato a vedere più modelle anziane, ma non è successo. Credo che uomini e donne abbiano le stesse preoccupazioni riguardo all’invecchiare, anche se gli uomini potrebbero parlarne meno. A nessuno piace vedere la propria pelle cedere alla gravità. Allo stesso tempo, invecchiare è qualcosa di bello perché diventi più forte con il passare del tempo”, ha detto Yazemeenah a Vice.

“L’età è sicuramente uno stato mentale. Se sei connesso con il tuo bambino interiore, puoi ricaricare le batterie e mantenere quell’energia. Devi avere uno spirito giocoso, avventuroso e curioso”, afferma, aggiungendo che non ci sono veri e propri “trucchi magici” per farti sembrare giovane.

“Finora non ho fatto nessun intervento di chirurgia estetica. L’idea di andare sotto i ferri quando sono perfettamente in salute non ha molto senso per me.”

Yasmina Rossi, bellezza senza tempo, è stata elogiata nel corso degli anni per la sua capacità di accettare e celebrare il suo aspetto naturale.

“Prendo l’olio e lo uso sulla mia pelle. Metto l’olio di colza sui miei capelli. Mi strofino la pelle una volta alla settimana con olio d’oliva e zucchero fine, e mangio un avocado al giorno e carne e pesce biologici”, ha detto a The Potion Tree.

Yazemeenah compirà 70 anni domani! Buon compleanno a questa bellissima anima!

Ma non ha intenzione di rallentare, come ha dichiarato al Daily Mail: “Farò la modella fino alla fine della mia vita”, e ha aggiunto : “Ma non si tratta di fare la modella, si tratta di testimoniare, testimoniare la bellezza, l’energia ci rende vivi…”

Questa donna è davvero fonte di ispirazione!