A Affari Tuoi, Liliana ed Elisabetta disattendono Lupo e si portano a casa 100mila euro, come previsto da Thanat

Nella puntata di lunedì 16 settembre, il coraggio di non ascoltare il consiglio del Lupo porta Liliana ed Elisabetta a una vincita straordinaria.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 16 settembre, la protagonista principale è stata Liliana, originaria di Ercolano, che ha partecipato al gioco insieme a sua sorella Elisabetta. Durante la serata, le concorrenti hanno deciso di interpellare Lupo per ricevere un parere, ma alla fine hanno scelto di ignorarlo, una decisione che si è rivelata vincente poiché sono tornate a casa con ben 100mila euro. Un successo che era stato inizialmente predetto da Thanat, il noto saggio del programma.





La partita di Liliana ed Elisabetta

La partita di Liliana ed Elisabetta inizia in modo piuttosto difficile, con 300mila euro che vengono eliminati già dopo il secondo tiro. Tuttavia, le due sorelle non si lasciano demoralizzare e continuano a cercare la fortuna. Con un po’ di fortuna, i pacchi blu e rossi tornano a pareggiare la situazione. Quando è il turno di aprire il pacco di Tony dalla Calabria, la rivelazione di un pacco blu manda le concorrenti in visibilio, visto che il pacchista si abbandona a un balletto sulle note di Sesso & Samba.

La prima offerta del Dottore è di 27mila euro, ma Liliana ed Elisabetta decidono di rifiutare. Nei turni successivi, le due sorelle aprono solo pacchi blu, ma arriva una nuova batosta con l’eliminazione di 200mila euro. Con il sorriso sulle labbra, Liliana scherza: “Avrei voluto chiamare un altro numero, ma Elisabetta mi ha fatto cambiare idea”, avviando un divertente battibecco con sua sorella. Dopo nuove riflessioni, Liliana rifiuta l’offerta di cambiare pacco: “Io e mia sorella abbiamo un numero, ma dobbiamo valutare cosa farne”.

La tensione cresce quando a Liliana viene chiesto di scegliere una tra le carte “Cambio” e “Offerta”, novità introdotte in questa stagione di Affari Tuoi. La concorrente opta per l’offerta, ma poco dopo tritano nuovamente l’assegno da 27mila euro. Interpellano ancora Lupo, che avverte: “Ricordatevi che l’ostinazione a non cambiare porta male. Riflettete su questo”. Intanto, Thanat le rassicura: “Nel loro pacco ci sono 100mila euro”. Ignorando il consiglio di Lupo, le sorelle decidono di mantenere la loro scelta.

Il finale di Liliana ed Elisabetta

Il Dottore ricomincia a fare la sua offerta: 32,500 euro, ma Liliana continua a rifiutare. In gioco rimangono ancora i 100mila euro. “Sta affrontando le dodici fatiche di Ercolano”, scherza il conduttore, Stefano De Martino, riferendosi compiaciuto alle difficoltà del Dottore. Quando vengono offerti 40mila euro, Liliana sembra tentennare, ma alla fine opta nuovamente per il “no”. Il conduttore incita le concorrenti dicendo: “Siete scaramantiche, ma non pensate a nulla. Seguite il vostro istinto” prima di lanciarsi nell’ultimo tiro.

Il momento cruciale arriva e dopo un pelino di ansia, Liliana ed Elisabetta si ritrovano a perdere 50mila euro, riducendo il gioco a un unico pacco rosso: quello contenente 100mila euro. Ancora una volta, rifiutano l’offerta di 27mila euro. La tensione è palpabile, ma il finale è fortunato: Liliana ed Elisabetta rialzano la testa e tornano a casa con la straordinaria somma di 100mila euro, dimostrando che talvolta il coraggio e l’istinto possono portare a risultati insperati.

Il pubblico inudìi applaude e si emoziona, ripetendo a gran voce il successo delle due vincitrici, acclamando il potere di rimanere fedeli alle proprie scelte.