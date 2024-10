A Brindisi, aereo Ryanair in avaria, passeggeri costretti ad evacuare con gli scivoli: chiusura dell’aeroporto

È stata disposta temporaneamente la chiusura dell’aeroporto del Salento a Brindisi a causa di un principio d’incendio al motore di un aereo Ryanair in partenza per Torino. A bordo del volo Fr 8826 c’erano 184 passeggeri oltre ai membri dell’equipaggio, tutti evacuati in sicurezza.





I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e le operazioni di messa in sicurezza del velivolo richiederanno alcune ore, pertanto non ci saranno arrivi o partenze dall’aeroporto per il momento. Aeroporti di Puglia ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardante l’incidente.

Aeroporti di Puglia ha dichiarato che a causa del problema tecnico all’aeromobile in partenza è stata necessaria la chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il problema si è verificato mentre l’aeromobile era pronto per il decollo, costringendo all’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni sono state condotte in massima sicurezza per passeggeri e equipaggio.

I passeggeri sono stati portati in aerostazione dove stanno ricevendo assistenza da parte del personale di Aeroporti di Puglia. I tecnici della compagnia stanno lavorando per effettuare gli interventi necessari affinché l’aeroporto possa ripristinare le normali condizioni operative.

A seguito del problema tecnico, sono stati sospesi i voli in arrivo e partenza dall’aeroporto del Salento di Brindisi. I tecnici della compagnia stanno lavorando per ripristinare le normali condizioni operative.

Il portale di Aeroporti di Puglia fornisce costantemente aggiornamenti riguardo alla situazione attuale dell’aeroporto del Salento di Brindisi. I passeggeri sono invitati a consultare il sito per ulteriori informazioni.

