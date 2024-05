A che ora inizia la finale di Amici 2024 e quando finisce: orario annuncio vincitore su Canale 5

A che ora inizia la finale di Amici 2024: dettagli sull’orario e annuncio del vincitore su Canale 5

La finale del serale di Amici 23 si terrà sabato 18 maggio 2024, in prima serata su Canale 5. Questa edizione ha offerto una serie di sfide emozionanti, con il pubblico che avrà un ruolo decisivo nella scelta del vincitore. La serata sarà caratterizzata da una competizione serrata tra sei talenti straordinari, quattro cantanti e due ballerini, che si sfideranno per il titolo di vincitore di Amici 23.





I finalisti di questa edizione sono: Marisol Castellanos (ballerina), Dustin Taylor (ballerino), Petit – Salvatore Moccia (cantante), Holden – Joseph Carta (cantante), Mida – Christian Mida (cantante) e Sarah Toscano (cantante). Ognuno di loro ha dimostrato abilità eccezionali e ha conquistato il cuore del pubblico e dei giudici con le loro esibizioni mozzafiato. La finale sarà giudicata da una giuria esperta e attraverso il televoto, offrendo agli spettatori la possibilità di sostenere il proprio favorito fino all’ultimo momento.

A che ora inizia la finale di Amici 2024, orario e annuncio vincitore

La finale del serale di Amici 2024 andrà in onda il 18 maggio 2024, in diretta, a partire dalle ore 21.40. L’ultima puntata non sarà come tutte le altre: si svilupperà in diverse manche e guanti di sfida, eliminando man mano i concorrenti fino ad arrivare all’ultima sfida tra i due super finalisti. La tensione sarà palpabile e le esibizioni promettono di essere spettacolari, con coreografie elaborate, performance vocali intense e momenti di grande emozione.

La lettura delle carte con l’annuncio del vincitore è prevista per le ore 00.45. Questo momento culminante sarà seguito da festeggiamenti e celebrazioni che si protrarranno fino alle 01.00. Gli spettatori potranno assistere non solo alla proclamazione del vincitore ma anche ai momenti di gioia e commozione che seguiranno, con i concorrenti che festeggeranno i loro successi e rifletteranno sul loro percorso all’interno del programma.

Inoltre, durante la serata, ci saranno ospiti speciali e performance che renderanno l’evento ancora più indimenticabile. Il pubblico potrà rivivere i momenti più belli della stagione e scoprire quali sono stati i momenti salienti per ciascun finalista. La finale di Amici 2024 promette di essere un evento televisivo imperdibile, ricco di sorprese e di talento puro.

Non perdete l’appuntamento con la finale di Amici 2024, sabato 18 maggio, per scoprire chi tra Marisol Castellanos, Dustin Taylor, Petit, Holden, Mida e Sarah Toscano sarà il prossimo grande talento a vincere il prestigioso titolo di Amici. La serata sarà una celebrazione della musica, della danza e del talento italiano, offrendo un palcoscenico ai giovani artisti per dimostrare il loro valore e conquistare il pubblico.