A Fano trovata morta Sara Altomeni in camera da letto a 42 anni: l’autopsia per svelare il caso

Una tragedia ha scosso la città di Fano, dove una donna di 42 anni, Sara Altomeni, è stata trovata priva di vita nella sua camera da letto. La madre della vittima, preoccupata per il mancato riscontro alle sue chiamate telefoniche, si è recata presso l’abitazione della figlia, senza però ricevere risposta al campanello.

Sono stati i vicini, allarmati dalla situazione, a intervenire e a sfondare la porta, trovando la donna riversa sul pavimento in posizione rannicchiata, già priva di vita. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, per Sara non c’è stato nulla da fare.Le indagini condotte dai carabinieri e dal medico legale hanno escluso l’ipotesi di un omicidio, evidenziando invece la possibilità di un malore o dell’assunzione di sostanze.

Tra gli oggetti sequestrati nella camera da letto, infatti, è stata rinvenuta anche una siringa.Secondo le informazioni raccolte, la vittima lavorava come barista in un circolo e, solo un mese fa, aveva lanciato un appello sui social per trovare un nuovo impiego, essendo alla ricerca di qualsiasi tipo di lavoro, dalla cucina alle pulizie domestiche. La sua passione, tuttavia, erano gli animali, tanto da aver adottato una cagnolina pit bull di nome Nikita e da offrirsi come dog sitter.L’ultimo desiderio di Sara, affidato ai social, era quello di “tornare a essere felice in due come tanti mesi fa”, una frase che lascia intendere un possibile momento di difficoltà nella sua vita. Ora, per fare luce sulle cause del decesso, sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia disposta dalle autorità competenti.