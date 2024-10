Accanto alla madre malata in ospedale: “Ho pensato di abbandonare la carriera musicale a causa del cancro”

Ghali ha scritto un lungo post su X per annunciare la malattia della madre e il rilascio di un nuovo brano che ha composto mentre le stava vicino in ospedale. Ha spiegato che le è stato diagnosticato il cancro per la terza volta e che nei giorni prima dell’operazione ha scritto “una cura”, descritta come la canzone più importante della sua vita. Il titolo è Niente panico.





Le parole di Ghali

“Mia mamma doveva operarsi, un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Mia mamma ha iniziato a pregare e mentre pregava piangeva, sentivo le sue lacrime cadere sul tappeto”: così inizia il messaggio di Ghali su X. Ha parlato ai suoi follower della paura che provava e delle domande che lo assillavano ogni giorno: “Cosa devo fare prima che entri in sala operatoria? Come trascorrere questi ultimi giorni con lei? Dobbiamo guardare film insieme? Basteranno le preghiere che abbiamo fatto insieme? Possiamo andare a mangiare fuori? Stare insieme è sufficiente? Ha senso che io stia a scrollare TikTok? E se me ne pentissi? A cosa servono tutti questi soldi e questo successo?”. Il cantante ha ammesso di aver pensato di smettere di fare musica e di essersi sentito solo:

Ho pensato più volte di smettere di fare musica e lo dicevo spesso a mia madre. In quei giorni mi sentivo solo. I medici, le donne delle pulizie e le infermiere continuavano a chiederci come stavamo. Mia madre mi ha detto: “Ecco vedi? Ghali, tu devi continuare. Non hai fratelli, non hai sorelle. La musica è un dono di Dio e Dio ti sta dando fratelli e sorelle tramite la musica”. Nei momenti in cui usciva dalla stanza d’ospedale per fare una passeggiata, è nata “Niente panico”. “Mi emoziono e mi viene sempre difficile trattenere le lacrime quando ascolto questo brano, ma quella volta è stato particolarmente intenso. Il vento intorno a me si è sollevato, ho sentito una carezza e le mie lacrime scorrevano sul viso fino a finire sul prato, i cespugli intorno si muovevano. In quei giorni avevo molta paura, ma grazie a Dio l’operazione è andata bene”. Grazie a questa esperienza, ha scritto “una cura”: “Per questo è la canzone più significativa della mia vita”. Infine, Ghali ha annunciato che il suo nuovo brano, Niente panico, uscirà a mezzanotte.

Dedico questa canzone a chiunque stia attraversando un momento difficile, per qualsiasi motivo, che si tratti di lavoro, malattia, esami universitari, guerre o amori finiti, perché ogni problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone a chiunque si trovi in balia della paura.