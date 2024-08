Achille Costacurta fa parlare di sé con una dentiera di diamanti: “Evita di mordere il tuo gioielliere mentre lavora”

Achille Costacurta, figlio dell’attrice Martina Colombari e dell’ex calciatore del Milan Alessandro Billy Costacurta, torna alla ribalta. Dopo aver suscitato scalpore in passato con alcuni contenuti controversi sul suo profilo Instagram, oggi colpisce nuovamente grazie a un video virale in cui presenta il suo ultimo, stravagante acquisto: una dentiera impreziosita da diamanti.





Il video, condiviso su TikTok, ha già superato le 800 mila visualizzazioni, e il numero continua a salire. In queste immagini, Achille mostra l’impronta dentale utilizzata per realizzare la protesi decorata, accompagnando il tutto con una battuta: “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi”. Tuttavia, il filmato ha suscitato una pioggia di critiche tra gli utenti, molti dei quali esprimono preoccupazione per il suo comportamento e le sue scelte.

Negli ultimi tempi, Achille era già finito nel tritacarne delle polemiche per alcuni post controversi su Instagram, dove aveva pubblicato immagini di polveri rosa, mazzetti di banconote e insulti diretti verso sua madre. A seguito di queste azioni, il suo profilo è stato disattivato, il che ha alimentato ulteriormente le speculazioni e il dibattito intorno alla sua figura.

Martina Colombari, di fronte a questa situazione delicata, ha scelto di rompere il silenzio con un messaggio subliminale tramite un post sul suo social, dove appare sorridente accompagnata da una citazione: “La pazienza non è l’abilità di aspettare, ma è la capacità di mantenere la calma mentre si aspetta.” Un chiaro riferimento alla complicata relazione con suo figlio.

Anche il padre, Alessandro Billy Costacurta, ha parlato della situazione, esprimendo la sua ammirazione per la pazienza che ha avuto: “Mio figlio riconosce la mia pazienza. È una qualità che mi ha sostenuto nei momenti più difficili. Sono sempre stato presente nella sua vita; non potrà mai dire il contrario”.

La vicenda di Achille Costacurta continua a sollevare interrogativi e discussioni, non solo sul suo stile di vita ma anche sull’impatto che tali comportamenti possono avere, soprattutto in una generazione così attenta ai social e alle apparenze. I genitori si trovano ora a gestire una situazione complessa, sperando di riportare la serenità in un contesto familiare che ha mostrato segni di fragilità.