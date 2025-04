Papà, non bere da quella tazza… la matrigna ci ha messo dentro qualcosa di bianco

L’uomo rimase scioccato da ciò che aveva appena sentito e, senza esitare, scambiò le tazze, iniziando a osservare cosa sarebbe successo dopo…





Emily guardava i soccorritori salire sull’ambulanza, poi si diresse verso il mobile della cucina e afferrò una piccola bottiglietta nascosta all’interno. Prese il tè, vi aggiunse qualche goccia di liquido e salì le scale con il vassoio destinato a Michael. Non sapeva però che Lily, nascosta nel corridoio, aveva visto tutto.

E anche se aveva solo sette anni, Lily aveva capito che zia Emily stava combinando qualcosa. Corse avanti, superando di slancio la matrigna sulle scale, e si precipitò nella camera del padre.

“Piccola peste,” pensò Emily tra sé, “sempre tra i piedi.”

Quando entrò nella stanza, Lily aveva già sussurrato qualcosa all’orecchio del padre:

“Papà, zia Emily ha messo qualcosa di bianco nel tuo tè. Non berlo!”

Michael fu sorpreso dalle parole della figlia, ma decise di agire con cautela. Quando Emily, con un sorriso affettato, posò la tazza sul comodino, lui “accidentalmente” rovesciò il piatto dei biscotti, che si frantumò rumorosamente a terra.

Emily uscì dalla stanza, visibilmente irritata, per prendere qualcosa per pulire. In quel momento, Michael scambiò le tazze. Poi cominciò a osservare. E quello che vide lo paralizzò.

Emily tornò poco dopo, il volto teso ma con un sorriso forzato. Raccolse i pezzi del piatto rotto e si scusò con finta dolcezza. Michael, facendo finta di nulla, annuì:

— Non preoccuparti — disse con tono leggero. Poi prese la tazza che ora si trovava davanti a lui, quella che Emily aveva preparato per se stessa. — Fammi assaggiare questo tè.

Gli occhi di Emily si illuminarono di preoccupazione. Lily, ancora seduta sul letto, gli afferrò il braccio.

— No, papà, non farlo! — Ma era troppo tardi. Michael aveva già portato la tazza alle labbra.

Finse di sorseggiare, poi commentò con finta nonchalance:

— Mmm… ha un sapore… diverso. — Voleva vedere se Emily avrebbe reagito con panico.

Lei si voltò subito verso Lily. — Non dovresti essere nella tua stanza, tesoro? È tardi. Perché non vai a dormire? — La voce era improvvisamente più fredda, quasi severa.

Ma Lily non si mosse. — Resto qui — rispose con fermezza, lo sguardo fisso sul volto del padre. Michael annuì lentamente, segnalando a Emily che non avrebbe mandato via sua figlia.

Il sorriso di Emily si fece teso. Una sottile pellicola di sudore cominciò a coprirle la fronte.

— In realtà… dovrei controllare l’acqua sul fuoco in cucina. Scusate. — E uscì in fretta dalla stanza, lasciando soli Michael e Lily.

Michael guardò la tazza, il cuore che batteva forte. Non sapeva ancora cosa contenesse, ma sapeva che qualcosa non andava affatto. Abbassò la voce:

— Lily, raccontami tutto quello che hai visto.

La bambina deglutì. — Stavo giocando con la bambola nel corridoio. Ho visto zia Emily prendere una bottiglietta dal mobile e versare qualcosa nel tè. Lei non mi ha vista… Ma il suo viso… sembrava arrabbiata. Come se volesse farti del male.

Michael la strinse forte a sé. Il suo stomaco si contorceva, sia per la paura che per il senso di colpa: non si era accorto di nulla.

Da quando la moglie — la madre biologica di Lily — era morta, tutto era diventato complicato. Emily aveva preso il posto di zia premurosa, poi con il tempo, tra lei e Michael, si era creata una relazione. Ma ultimamente c’erano stati segnali preoccupanti: scatti improvvisi, sguardi rigidi, una tensione che non riusciva a spiegare.

Ora, dopo l’avvertimento di Lily, tutto stava venendo a galla.

Michael decise che doveva affrontare Emily, ma con cautela. Inviò un messaggio alla vicina di casa, Maribel, un’amica fidata e infermiera, chiedendole se poteva passare: qualcosa di strano stava succedendo.

Dopo mezz’ora, Maribel bussò alla porta. Michael la fece entrare in fretta e le parlò a bassa voce:

— Ho bisogno di te. C’è qualcosa in questo tè. Emily lo ha preparato per me. Ho scambiato le tazze. Puoi sentirne l’odore? Capire se c’è qualcosa?

Maribel annusò. I suoi occhi si spalancarono. — Michael, questo tè non è normale. Odora di sostanza chimica. Non sono un tecnico di laboratorio, ma devi prenderla sul serio. Dov’è Emily adesso?

Proprio in quel momento, Emily apparve, il volto pallido e tra le mani la bottiglietta. Michael sentì il cuore fermarsi per un istante.

— Emily… — disse con voce calma. — Vuoi spiegarmi cosa sta succedendo?

Emily esitò, stringendo la bottiglietta al petto. — Michael, io… non volevo farti del male. Giuro. — La sua voce tremava. — Sono spaventata. Dopo la morte di tua moglie, tutto è cambiato. Avevo paura che mi mandassi via… Ho cominciato a prendere queste gocce per dormire. Me le ha date un collega. Diceva che mi avrebbero aiutato a rilassarmi… e forse… forse anche a farti dormire meglio. Pensavo che, se fossi stato più tranquillo, avremmo potuto parlare, capirci di nuovo…

Maribel scosse la testa. — Questo non è un sedativo normale. Dove l’hai preso?

Emily abbassò gli occhi. — Da un annuncio online. Lo so, è stato stupido. Volevo solo essere utile. Non ho pensato al pericolo…

Michael era combattuto. Rabbia, delusione, ma anche un pizzico di compassione. Era solo confusa? O c’era qualcosa di più oscuro?

Lily gli strinse la mano. — Papà, ho avuto paura…

Emily guardò Lily, gli occhi pieni di lacrime. — Mi dispiace, Lily. Non avrei dovuto farlo di nascosto. Avevo solo paura di perdere entrambi.

Maribel la fece sedere. — Hai bisogno d’aiuto, Emily. Non è così che si affrontano le paure.

Michael annuì. — Abbiamo tutti bisogno d’aiuto. Ma da oggi non posso più far finta di nulla. Devi promettere che non lo farai mai più.

Emily, piangendo, promise.

Contattarono un medico amico, che consigliò una valutazione psichiatrica e un percorso di terapia. I test confermarono che il liquido era un mix pericoloso di sedativi acquistati da una fonte non autorizzata. Emily si assunse le responsabilità e chiese perdono.

Nei giorni successivi, si trasferì momentaneamente nella dependance di un amico. Michael volle che restasse vicino, ma seguita da professionisti. Voleva affrontare tutto con serietà.

Il vero cambiamento arrivò un pomeriggio. Lily si avvicinò in giardino a Emily, stringendo la sua bambola.

— Zia Emily, sei ancora arrabbiata con me?

Emily si commosse. — Non sono arrabbiata con te. Mi dispiace se ti ho spaventata. Ti voglio bene, lo sai?

Lily la abbracciò timidamente. In quel momento, Michael capì che forse c’era speranza.

Da allora, seguirono un nuovo percorso: terapia, dialogo sincero, e tante storie della buonanotte. Emily imparò ad affrontare le sue paure con strumenti sani. Michael capì che anche lui doveva cambiare: aveva ignorato troppe cose.

Un giorno, seduti sul tappeto del salotto, giocavano a un gioco da tavolo. Lily rise così tanto che le vennero le lacrime agli occhi. Emily sorrise, davvero, non più con il volto teso.

Michael la guardò e pensò a quanto erano stati vicini al baratro. Ma avevano scelto di ascoltarsi. E quella scelta aveva salvato la loro famiglia.