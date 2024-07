Achille Costacurta nel caos: pubblica IMMAGINI di sostanze stupefacenti, denaro e offende la madre: “Lì abbiamo consumato 3 grammi di ketamina”

Achille Costacurta, figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, è al centro di una controversia per delle immagini e commenti sconvolgenti apparsi sui suoi profili social. Il 19enne ha condiviso foto che lo ritraggono con pacchi di soldi e una misteriosa sostanza rosa. Inoltre, ha taggato sua madre, Martina Colombari, e l’ha attaccata con commenti offensivi sotto alcune sue foto in costume. Subito dopo, il profilo social di Achille è stato disattivato, suscitando sospetti di possibile hackeraggio. Tuttavia, né la madre né il padre del giovane hanno rilasciato dichiarazioni.





L’anno scorso, Achille Costacurta era stato coinvolto in una rissa con un poliziotto che lo aveva denunciato. Dopo mesi di silenzio, il giovane è tornato alla ribalta con una serie di foto scioccanti. In una di queste, ha scritto “Vaiiiii come si traffica” accanto a una grande quantità di denaro. In un’altra immagine, ha mostrato una polvere rosa, commentando: “Quando sei con Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi”. A peggiorare la situazione, una terza foto mostra una bustina di polvere sul suo passaporto, eliminando ogni dubbio sulla veridicità degli scatti.

Dopo aver postato le foto shock, Achille, o un possibile hacker, ha scritto insulti diretti alla madre. “Ma copriti, hai 50 anni co, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma!” e “No va beh, che ridere! Quella dietro era la grotta dove ci siamo pi*ti un 2-3 grammi di ketamina, che risate!”. Questi commenti hanno aumentato la preoccupazione tra i follower e gli utenti dei social media.

Le parole di Martina Colombari e le reazioni del pubblico

In passato, Martina Colombari ha parlato delle difficoltà di Achille nel rispettare le regole, attribuendo questo comportamento al fatto che, avendo genitori famosi, si sentiva al di sopra delle regole. “Lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità,” ha dichiarato Colombari. Achille, infatti, spesso rispondeva con: “No mamma non è come credi.”

Attualmente, i social media sono in fermento, con molti utenti che esprimono preoccupazione per il giovane. “Ecco i frutti di chi ha sempre avuto troppo anche quando era bambino,” ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Tuo figlio ha veramente bisogno di aiuto.”

Riflessioni sulla vicenda

La situazione di Achille Costacurta evidenzia le difficoltà che i figli delle celebrità possono affrontare, tra le pressioni pubbliche e le aspettative personali. La vicenda solleva interrogativi sull’importanza del supporto e della guida familiare, specialmente in contesti di grande visibilità mediatica.