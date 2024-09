Addio a Chad McQueen: l’attore di Karate Kid e figlio di Steve McQueen muore a 63 anni

L’industria cinematografica piange la prematura scomparsa di Chad McQueen, attore, produttore e noto come il figlio della leggenda di Hollywood Steve McQueen. McQueen, all’età di 63 anni, è deceduto mercoledì 11 settembre nel suo ranch a Palm Desert, California. La notizia della sua morte è stata confermata dalla moglie Jeanie e dai figli Chase e Madison, che hanno condiviso un toccante messaggio su Instagram, esprimendo il loro profondo dolore e celebrando la vita straordinaria di un padre amorevole.





Chad era noto per il suo ruolo di Dutch nei primi due film della saga di Karate Kid, una parte che gli aveva garantito un posto speciale nel cuore dei fan del film. La sua carriera è stata anche caratterizzata dalla passione per il motorsport, settore in cui si è distinto, continuando a portare avanti l’eredità del padre, sia in ambito sportivo che personale. Purtroppo, dopo un grave incidente di caduta nel 2020, le sue condizioni di salute erano peggiorate, e Chad non si era mai completamente ripreso dall’incidente.

Morte di Chad McQueen: l’annuncio commovente dei suoi cari

Nel post pubblicato su Instagram, la famiglia ha descritto Chad come un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia, sottolineando il suo “incrollabile impegno” verso sua moglie e i suoi figli. Hanno parlato della passione che ha trasmesso a loro, e hanno ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto nel corso degli anni. “Ci arriverà il suo lasciato di passione e dedizione. Continueremo a portare avanti ciò che ci ha insegnato”, hanno scritto colmi di affetto.

Chad McQueen è morto nel suo ranch a Palm Desert, un luogo che amava e dove ha trovato conforto negli ultimi anni. Gli amici e i colleghi lo ricordano come una persona generosa e determinata, che ha saputo affrontare le avversità con coraggio. Arthur Barens, un amico di lunga data, ha confermato a The Hollywood Reporter che l’attore non si stava riprendendo come sperato dopo la caduta e che le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, portando alla sua tragica dipartita.

La morte di Chad rappresenta una grande perdita per il mondo del cinema e per i fan di una saga iconica come quella di Karate Kid. La sua vita è stata un testamento di resilienza e amore, e oggi è ricordato non solo come attore, ma anche come un uomo che ha saputo vivere con passione e dedizione. La famiglia McQueen chiede il rispetto della privacy in questo momento difficile, mentre si preparano a commemorare la vita di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tanti.

Il mondo del cinema e soprattutto i fan di Chad McQueen ricorderanno sempre il suo sorriso e il suo talento, un’eredità che vivrà nei cuori di chi lo ha amato e apprezzato.