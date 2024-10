Addio a Gabriel Montis, il pescatore-influencer colpito da un’onda improvvisa durante la pesca: aveva 39 anni

Un pescatore è morto oggi, venerdì 18 ottobre, mentre si trovava su una scogliera a Capo Malfatano, nel sud della Sardegna. Stava pescando quando un’onda anomala lo ha trascinato in acqua e portato al largo. I soccorsi sono arrivati rapidamente grazie alla chiamata d’emergenza di un amico che era con lui, ma purtroppo non ci sono stati risultati positivi.





L’uomo ha spiegato alle autorità come è avvenuto l’incidente: un’onda ha fatto perdere l’equilibrio al 39enne, che nell’impatto è caduto in mare ed è stato trascinato a largo dalla corrente. Il corpo è stato trovato solo diverse ore dopo dalla Guardia Costiera e riportato a riva da alcuni operatori di un’agenzia di noleggio gommoni presenti in zona al momento della tragedia.

Gabriel, conosciuto come ‘Jack’, era di Quartu Sant’Elena ma viveva a Settimo San Pietro. Era un grande appassionato di pesca e andava in mare quasi tutti i giorni. Era molto noto nel settore e aveva creato una pagina sui social dove condivideva le sue esperienze e dava consigli su attrezzatura e esche ideali per la pesca. Il suo profilo Instagram aveva oltre 112mila follower.

Negli ultimi tempi aveva partecipato a incontri dedicati alla pesca, organizzati da aziende e negozi specializzati.

L’amico Carlo Leone Dubois lo ricorda con affetto: “Lo conoscevo molto bene – dice piangendo – abbiamo collaborato per un anno con le mie aziende, l’ho portato nei negozi specializzati di pesca per fare degli stage. Purtroppo, se n’è andato in un modo tragico, lui era un pescatore esperto.”