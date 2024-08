Addio a Irene, morta nell’esplosione della casa vacanze: “Resterai sempre nei nostri cuori”. Fidanzato versa in condizioni critiche

Irene Agostinacchio, giovane di 23 anni, è purtroppo deceduta a causa delle gravi ustioni riportate in seguito a un’esplosione avvenuta nella sua casa a Porto Cesareo durante la notte tra il 14 e il 15 agosto. L’incidente, che ha devastato la casa vacanze, ha causato anche la morte del padre Giuseppe Agostinacchio, di 58 anni. Il fidanzato di Irene, di 24 anni, ha riportato ferite significative ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Ieri pomeriggio, amici, familiari e concittadini si sono riuniti nella chiesa Spirito Santo di Gravina, in provincia di Bari, per dare l’ultimo saluto a Irene. Durante la cerimonia funebre, coloro che l’hanno amata hanno condiviso ricordi e parole affettuose. “Generosa, sempre pronta a sostenere gli altri e a trasmettere i suoi ideali di unità”, ha ricordato con emozione Vito, il fratello di Irene.





“Dieci anni fa abbiamo visto per la prima volta la tua folta chioma entrare nella nostra aula e non ci siamo mai più separati. Anche se non sarai più fisicamente con noi, troveremo il tuo sguardo nel mare che tanto amavi e nelle canzoni che ascoltavi”, hanno condiviso le amiche di Irene. “Porteremo sempre con noi la tua voglia di vivere e la gioia che davano a tutti noi. Il tuo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori.”

Irene, dopo l’esplosione, era stata recuperata viva dai soccorritori e trasportata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. Purtroppo, non ha mai ripreso conoscenza nonostante i tentativi di intervento dei medici. Nell’episodio devastante, che ha ridotto in macerie la casa vacanze, sono morti anche il padre Giuseppe Agostinacchio. Il fidanzato, attualmente in ospedale, continua a ricevere cure per le sue ferite gravi.

La comunità ha espresso profondo cordoglio per la triste notizia. “Tragedia incomprensibile che provoca solo incredulità e un dolore straziante. Sarai sempre nei nostri cuori”, hanno scritto su Facebook. “Cara famiglia Agostinacchio, in questo momento di grande sofferenza, le parole non possono esprimere la nostra vicinanza. La perdita di Giuseppe e di Irene è un dolore che ci tocca profondamente. Pur sapendo che nulla potrà colmare il vuoto lasciato, vi offriamo i nostri pensieri e le nostre preghiere. Possiate trovare la forza di affrontare questo difficile percorso grazie all’amore di chi vi circonda.”

Il funerale di Giuseppe, deceduto la mattina del 16 agosto, si è svolto sabato scorso, lasciando dietro di sé una comunità in lutto e segnata da questa terribile tragedia. La notizia dell’incidente ha suscitato una grande ondata di emotività e solidarietà tra quanti conoscevano la famiglia Agostinacchio, unita straziata da un destino avverso.