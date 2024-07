Addio a Maria Rosaria Omaggio: lutto nel mondo dello spettacolo

L’attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio, figura di spicco del panorama culturale italiano, è scomparsa all’età di 67 anni. Nata a Napoli ma residente a Roma da anni, Omaggio ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, con una carriera straordinaria che ha attraversato cinema, teatro e televisione.Con alle spalle oltre 50 opere teatrali, 29 film e 18 fiction televisive, Omaggio ha dimostrato una straordinaria versatilità artistica.





Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto con il film “Roma a mano armata” di Umberto Lenzi, mentre per il ruolo di Oriana Fallaci nel film “Walesa – L’uomo della speranza” di Andrzej Wajda, ha ricevuto un premio alla Mostra del Cinema di Venezia.Sulla televisione, Omaggio è rimasta impressa nella memoria del pubblico per le sue interpretazioni in serie come “La squadra”, “Don Matteo 5” e “Donne di Mafia”.

Il suo esordio televisivo risale agli anni ’70, quando ha partecipato al popolare programma “Canzonissima” della Rai.Oltre alla carriera di attrice, Omaggio si è distinta anche come scrittrice, pubblicando opere sia per la Corbaccio Longanesi che per la Baldini e Castaldi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività letteraria, tra cui il premio Cattabiani per “Il linguaggio dei gioielli”, il premio Fregene per “Viaggio nell’Incredibile” e il premio Chiantino 1999 per “I racconti di C’era una volta, c’è sempre e ci sarà ancora”.

Omaggio era anche una Goodwill ambassador per l’infanzia delle Nazioni Unite e un’istruttrice di taiji quan, l’antica arte marziale cinese. Nonostante una vita sentimentale intensa, con un matrimonio e tre relazioni importanti, non ha mai avuto figli.La scomparsa di Maria Rosaria Omaggio lascia un vuoto nel panorama culturale italiano, ma il suo straordinario talento e la sua versatilità artistica rimarranno indelebili nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di apprezzare il suo lavoro.