Addio a Totò Schillaci, il commovente messaggio di Roberto Baggio: “Amico, mi hai ancora sorpreso”

La notizia della morte di Totò Schillaci ha suscitato un forte sentimento di commozione e cordoglio non solo nel mondo del calcio, ma anche nella società civile. L’ex calciatore, che ha vestito le maglie di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata, è scomparso a 59 anni a causa di un brutto tumore al colon. Il suo contributo indimenticabile al Mondiale di Italia ’90, dove si è guadagnato il titolo di eroe delle “notti magiche”, resterà nei cuori di molti, come dimostrano le numerose reazioni alla triste notizia.





Un tributo particolarmente commovente è arrivato da Roberto Baggio, con cui Totò ha condiviso non solo la maglia della Nazionale, ma anche quella della Juventus. Baggio ha postato una foto di loro due in azzurro, esprimendo il suo dolore per la perdita di un amico e compagno. “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendere. Le notti magiche di Italia ’90 vivranno sempre nel mio cuore. Fratelli d’Italia per sempre”, ha scritto, evocando il legame speciale e le emozioni condivise durante quel memorabile torneo.

Le straordinarie prestazioni di Schillaci, che da giocatore quasi secondario divenne un vero e proprio protagonista della competizione, rappresentano un simbolo di speranza e determinazione. La sua famiglia ha inoltre condiviso un messaggio toccante sui social: “Ciao Totò, resterai per sempre nei nostri cuori”.

Anche la politica ha reso omaggio a Totò Schillaci, con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha postato su X: “Ci lascia un’icona del calcio, un uomo che ha conquistato il cuore degli italiani e degli appassionati di sport in tutto il mondo. Salvatore Schillaci, il bomber delle notti magiche di Italia ’90, ci ha regalato emozioni indimenticabili. Buon viaggio, campione”.

Le reazioni da parte delle squadre di calcio sono state numerose. La Juventus ha commemorato il suo ex centravanti con una foto e il semplice messaggio “Ciao Totò.” Anche l’Inter ha espresso il suo cordoglio, evidenziando come Schillaci avesse fatto sognare un’intera nazione durante le “Notti Magiche”. La Nazionale ha postato una foto dell’attaccante in un momento di esultanza durante il Mondiale, accompagnata da un breve ma significativo “Ciao Totò, eroe delle notti magiche”.

Anche il Napoli ha voluto rendere onore a Schillaci, con un messaggio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la squadra, che si unisce nel lutto per la scomparsa di un grande favorito. La nazionale irlandese ha inoltre condiviso le sue condoglianze, sottolineando il ricordo affettuoso che resterà di lui nel folklore calcistico.

Ex compagni di squadra e rivali hanno voluto lasciare il loro tributo a Totò, a partire da Walter Zenga, che ha condiviso un’immagine accompagnata da un semplice ma efficace “Ciao Totò”. Stefano Tacconi ha aggiunto: “Ciao fratello, per sempre nel mio cuore”, mentre Paul Gascoigne, suo avversario nel 1990, lo ha definito “una leggenda”.

Infine, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato: “Le esultanze incontenibili di Totò, il cui volto esprimeva una gioia condivisa, resteranno patrimonio del calcio italiano. Totò Schillaci rappresentava tenacia e riscatto, riuscendo a emozionare i tifosi con la sua passione. Questo spirito indomito lo renderà immortale nel cuore di tutti noi”.