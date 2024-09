Addio a una delle prime regine internazionali della musica. Si è spenta nella sua casa di Lugano all’età di 93 anni la leggendaria Caterina Valente

Caterina Valente, celebre cantante e artista di origini italo-francesi, è venuta a mancare all’età di 93 anni nella sua residenza a Lugano, in Svizzera. La triste notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha precisato come le esequie si siano svolte in forma strettamente riservata, in linea con i desideri espressi dalla stessa Valente. I familiari hanno inoltre richiesto che non vengano organizzate ulteriori cerimonie o commemorazioni pubbliche, invitando tutti a rispettare la loro privacy in questo momento di dolore.





Caterina Valente è stata un’artista di eccezionale versatilità, capace di affascinare un pubblico internazionale con il suo talento poliedrico. Non era solo una cantante e chitarrista di grande talento, ma anche una ballerina apprezzata. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, tra cui una nomination ai Grammy, è stata caratterizzata da una continua evoluzione artistica e da un’abilità unica nel fondere diversi generi musicali. La sua voce inconfondibile e il suo stile elegante l’hanno resa un’icona della musica leggera, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di molti.

Un’eredità musicale senza tempo

La scomparsa di Caterina Valente segna la fine di un’era per la musica internazionale. La sua capacità di reinventarsi e di adattarsi ai cambiamenti del panorama musicale le ha permesso di mantenere una posizione di rilievo nel corso dei decenni. Il suo contributo alla scena musicale è stato immenso, influenzando artisti di tutto il mondo e ispirando generazioni di musicisti. La sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso le sue canzoni e le sue esibizioni, che restano testimonianza di un talento senza tempo.

Un’ultima richiesta di riservatezza

In questo momento di lutto, la famiglia di Caterina Valente ha chiesto che venga rispettata la loro privacy. Non ci saranno ulteriori eventi pubblici in memoria dell’artista, in conformità con le sue ultime volontà. Questo invito alla discrezione riflette il desiderio di Caterina di essere ricordata attraverso la sua musica e le sue performance, piuttosto che attraverso cerimonie pubbliche. La comunità musicale e i fan di tutto il mondo si uniscono nel dolore per la perdita di una delle figure più amate e rispettate del panorama artistico internazionale.