Adriana Volpe svela il motivo della sua assenza in studio a BellaMà: il retroscena su Pierluigi Diaco

Adriana Volpe non era presente nell’ultima puntata di BellaMà condotto da Pierluigi Diaco lunedì 28 ottobre. Fino a quel momento, la conduttrice aveva fatto parte del cast fisso del programma su Rai2, partecipando a sfide di ballo che la vedevano contrapporsi ad Antonella Elia, insieme a un anziano e un giovane neodiplomato.





La sua assenza, però, ha suscitato curiosità e speculazioni, soprattutto a seguito della sua recente partecipazione come ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Nella puntata di domenica, Volpe ha approfittato dell’occasione per chiarire i rapporti con Giancarlo Magalli e per rivelare il suo nuovo amore.

Adriana Volpe “fatta fuori” da BellaMà: il motivo

Secondo quanto riportato da Mattia Buonocore sul sito Davide Maggio, l’assenza di Adriana Volpe a BellaMà è collegata all’intervista rilasciata nel programma di Canale 5. Si ipotizza che Pierluigi Diaco, infastidito dal fatto che Volpe abbia scelto di partecipare a un talk show della concorrenza, abbia deciso di escluderla dalla trasmissione di lunedì.

“Diaco non perdona”, si legge nel commento riportato, evidenziando come i telespettatori di BellaMà dovranno rassegnarsi all’assenza della volto nota. Il conduttore pare non abbia gradito la scelta di Adriana di apparire a Verissimo, dove ha parlato non solo della sua vita sentimentale, ma anche del suo tentativo di riconciliazione con Giancarlo Magalli, creando aspettativa per una sorta di reunion televisiva, che Diaco potrebbe aver desiderato gestire in prima persona.

La conduttrice ha approfittato della sua partecipazione a Verissimo per chiarire alcuni aspetti della sua vita personale. Ha presentato ufficialmente il suo nuovo compagno, Dario Costantini, un importante imprenditore e Presidente nazionale della CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato. La loro storia d’amore è sbocciata durante le riprese di “Cerchiamo te: Missione lavoro”, un programma di Rai2 che la vedeva protagonista.