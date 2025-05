Pentolino di acqua bollente si rovescia, bimba di un anno ustionata mentre è in braccio alla mamma: è grave

Una drammatica vicenda si è verificata a Perugia, dove una bambina di appena un anno ha riportato gravi ustioni su oltre il 20% del corpo dopo essere stata accidentalmente colpita da acqua bollente. L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 22 maggio, mentre la piccola si trovava in braccio alla madre all’interno della cucina di casa. Secondo le prime ricostruzioni, un pentolino contenente acqua bollente si sarebbe rovesciato accidentalmente, provocando il grave incidente.





Immediatamente, la madre ha allertato i soccorsi e un’ambulanza del 118 ha trasportato la bambina al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove i medici hanno fornito le prime cure. Data la gravità delle ustioni e l’età della paziente, è stato necessario intubarla e stabilizzarla prima di procedere con il trasferimento in una struttura ospedaliera più specializzata.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito l’intervento dell’elisoccorso, la bambina è stata trasferita via terra all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, rinomato per la sua capacità di gestire casi complessi in ambito pediatrico. Dopo un lungo viaggio in ambulanza, la piccola è giunta nella struttura toscana, dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Tuttavia, i medici hanno rassicurato sul fatto che non sia in pericolo di vita.

Un episodio analogo si è verificato nelle stesse ore a Foligno, dove un bambino di due anni e mezzo ha subito ustioni sul 20-25% del corpo a seguito di un incidente domestico simile. Secondo quanto emerso, il piccolo sarebbe stato colpito da acqua bollente, riportando lesioni di primo e secondo grado soprattutto nella parte superiore del corpo, inclusi torace e braccia. Anche in questo caso, il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nonostante le sue condizioni siano serie, i medici hanno escluso il rischio per la vita.

Gli incidenti domestici rappresentano una delle principali cause di lesioni nei bambini piccoli, che spesso si trovano esposti a pericoli comuni nelle abitazioni. Le autorità sanitarie raccomandano ai genitori di adottare misure preventive per evitare simili episodi, come mantenere pentole e contenitori con liquidi caldi fuori dalla portata dei più piccoli e prestare particolare attenzione durante le attività in cucina.

Entrambi i casi hanno suscitato forte preoccupazione nelle comunità locali di Perugia e Foligno, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza domestica, soprattutto quando ci sono bambini molto piccoli in casa. Le famiglie coinvolte stanno affrontando momenti difficili, ma possono contare sull’assistenza medica avanzata fornita dalle strutture ospedaliere coinvolte.

Nonostante la gravità delle ustioni riportate sia dalla bambina che dal bambino, le notizie sul loro stato di salute lasciano spazio a un cauto ottimismo grazie al tempestivo intervento dei soccorsi e alla professionalità del personale sanitario.