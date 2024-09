Adriano Galliani convola a nozze con Helga Costa, terzo matrimonio per il dirigente con Gigi Marzullo come testimone

Il dirigente sportivo e senatore si sposa per la terza volta con Helga Costa, sua compagna dal 2011. Alla cerimonia partecipano amici illustri, tra cui Flavio Briatore, Massimiliano Allegri e Marcello Dell’Utri.

Nuove nozze per Adriano Galliani, storico dirigente sportivo e attuale senatore, che a 80 anni celebra il suo terzo matrimonio con Helga Costa. La cerimonia si terrà il 10 settembre, con un ricevimento che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, come riportato dall’Adnkronos. Tra gli invitati spiccano i nomi di Flavio Briatore, Massimiliano Allegri e Marcello Dell’Utri. Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto del Pd, avrà l’onore di officiare la cerimonia alle 16 presso il municipio. I testimoni scelti sono Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia e noto avvocato milanese, e Gigi Marzullo, per il quale Galliani era stato testimone di nozze nel 2018 insieme a Sabrina Ferilli.





Il terzo matrimonio per Adriano Galliani

Questo rappresenta il terzo capitolo matrimoniale per il senatore di Forza Italia e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi. Galliani ha condiviso gran parte della sua carriera accanto al Cavaliere, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato del Milan, la squadra tanto amata da Berlusconi. I precedenti matrimoni di Galliani sono stati con Daniela Rosati, ex presentatrice Mediaset, con cui è stato sposato dal 1989 al 1999 e padre di tre figli: Micol, Gianluca e Fabrizio. Successivamente, nel 2004, ha sposato Malika El Hazzazi, modella di origine marocchina. Ha inoltre avuto una relazione significativa con la giornalista di Rai2 Manuela Moreno. Su Helga, sua compagna da 13 anni, Galliani ha dichiarato in un’intervista: “Helga è stata fantastica perché io ho avuto un po’ di casini nella vita. Un po’ di famiglie allargate e lei è straordinaria, mi è stata vicino con un’intensità. Ma soprattutto è diventata un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia.”

Oltre alla sua notorietà nel mondo del calcio e per la sua amicizia con Berlusconi, Galliani è stato eletto senatore lo scorso ottobre, grazie ai voti ottenuti nel collegio di Monza, superando il candidato radicale Marco Cappato del centrosinistra.

Adriano Galliani e Gigi Marzullo, testimoni di nozze reciproci

La relazione tra Adriano Galliani e Gigi Marzullo è caratterizzata da una reciproca stima che li ha portati a essere testimoni di nozze l’uno dell’altro. Questa amicizia è un ulteriore segno dei legami profondi che Galliani ha costruito nel corso della sua vita professionale e personale.

Chi è Helga Costa, la moglie di Adriano Galliani

La futura sposa è Elza Helga Cordeiro Costa, di origini brasiliane e nazionalità spagnola, 57 anni. Compagna di Galliani dal 2011, Helga ha deciso di sposarlo dopo 13 anni di amore, mantenendo il massimo riserbo fino a poco prima della cerimonia. La loro unione rappresenta il culmine di un lungo percorso condiviso, che ora si concretizza in un matrimonio tanto atteso.