Aereo per Grozny precipita in Kazakistan ed esplode: “Ci sono almeno 14 persone sopravvissute”

Un aereo Embraer 190 della Azerbaijan Airlines è precipitato nei pressi di Aktau, Kazakistan, con 67 persone a bordo. Tra i sopravvissuti ci sono anche due bambini.





Un grave incidente aereo si è verificato nelle vicinanze di Aktau, città kazaka situata lungo le rive del Mar Caspio. Il velivolo coinvolto è un Embraer 190 della Azerbaijan Airlines, partito da Baku e diretto a Grozny, capitale della Cecenia. A bordo si trovavano 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, per un totale di 67 persone.

Secondo le autorità kazake, l’aereo ha perso il controllo mentre tentava un atterraggio di emergenza, schiantandosi al suolo a breve distanza dalla pista e prendendo fuoco. I video dell’incidente, diffusi sui social media, mostrano il velivolo in difficoltà mentre perde rapidamente quota. L’impatto, avvenuto con il muso, ha provocato un’esplosione seguita da un incendio.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente. Sul luogo del disastro sono intervenuti 52 operatori e 11 mezzi del Ministero delle Emergenze del Kazakistan, impegnati nello spegnimento delle fiamme e nel recupero dei superstiti. Tra i passeggeri, 14 persone sono sopravvissute, incluse due bambini. Cinque di loro sono attualmente ricoverate in terapia intensiva.

Le cause dell’incidente: stormo di uccelli e guasti tecnici

Secondo le prime ricostruzioni, la causa del disastro potrebbe essere attribuita a una collisione con uno stormo di uccelli, come riportato da Sputnik Azerbaigian e confermato dalla compagnia aerea. L’impatto avrebbe compromesso la manovrabilità dell’aereo, costringendo l’equipaggio a richiedere un atterraggio di emergenza.

Prima dello schianto, il velivolo era stato dirottato verso Makhachkala, in Daghestan, e successivamente verso Aktau per tentare l’atterraggio. Nonostante le segnalazioni di problemi tecnici da parte dei piloti, l’aereo non è riuscito a completare la discesa in sicurezza, terminando la sua corsa in una palla di fuoco.

Il Ministero dei Trasporti del Kazakistan ha annunciato l’apertura di un’indagine speciale per chiarire con precisione le cause dell’incidente. Gli esperti esamineranno i registratori di volo e i dati radar per verificare eventuali guasti tecnici o errori umani.

Testimonianze e reazioni: i racconti dei superstiti

I superstiti dell’incidente, attualmente sotto osservazione medica, sono in condizioni di forte shock. Secondo le autorità kazake, il rapido intervento dei soccorritori ha evitato un bilancio ancora più drammatico. “La situazione era caotica, ma siamo riusciti a mettere in salvo diverse persone”, ha dichiarato un membro del personale di emergenza.

Tra i sopravvissuti ci sono anche due bambini, le cui condizioni non sono ancora state rese note. Cinque feriti, ricoverati in terapia intensiva, stanno ricevendo cure per ustioni e traumi causati dall’impatto.

Le implicazioni del disastro: sicurezza aerea sotto esame

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza aerea nelle rotte internazionali e, in particolare, sulla gestione di situazioni di emergenza. L’Embraer 190, un modello utilizzato frequentemente per voli di medio raggio, ha una buona reputazione per affidabilità, ma eventi come quello di Aktau sollevano interrogativi sull’efficacia delle procedure di manutenzione e delle verifiche tecniche.

Il governo kazako ha promesso un’indagine approfondita, mentre le autorità della Azerbaijan Airlines collaborano con gli esperti per ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato al disastro. Anche il coinvolgimento di uno stormo di uccelli, una delle possibili cause, sarà oggetto di analisi, dato che le collisioni aviari rappresentano un rischio noto, ma spesso imprevedibile.

Mentre le operazioni di soccorso continuano, l’attenzione si concentra sui sopravvissuti e sulle famiglie delle vittime. La tragedia ha scosso profondamente sia l’Azerbaigian sia il Kazakistan, dove le comunità locali si sono mobilitate per offrire supporto ai feriti e ai soccorritori impegnati sul campo.

