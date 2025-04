Una tassista incinta, di nome Rita, salva un uomo ferito sul ciglio della strada. Il giorno dopo scopre che si tratta di un imprenditore di successo derubato e aggredito

Era una mattina come tante a Trieste, e il deposito taxi era già animato da voci e rumori. Rita, una giovane tassista al sesto mese di gravidanza, era intenta a controllare la sua vecchia berlina prima di iniziare la giornata. La routine era sempre la stessa: assicurarsi che tutto fosse in ordine per evitare problemi durante le corse.





Mentre si chinava sul cofano, un collega la salutò: “Ciao, Ritina! Serve una mano?”. Lei rispose con un sorriso stanco, il viso sporco di grasso e le mani macchiate d’olio: “Tutto bene, meglio prevenire che restare a piedi sulla tangenziale”. Non poteva immaginare che quella giornata avrebbe preso una piega del tutto inaspettata.

Più tardi, mentre guidava lungo una strada statale, Rita notò una figura barcollante sul ciglio della strada. Era un uomo dall’aspetto trasandato, con vestiti sporchi e strappati, il volto segnato da graffi e una gamba sanguinante. Sembrava sul punto di crollare. Rita rallentò e abbassò il finestrino, chiedendo: “Ehi, tutto bene? Hai bisogno di aiuto?”. L’uomo sollevò lo sguardo e riuscì appena a mormorare qualcosa di incomprensibile prima di cadere in ginocchio.

Nonostante fosse sola e incinta, Rita decise di fermarsi. Scese dall’auto e, con grande fatica, riuscì a sollevare l’uomo e a farlo salire sul sedile posteriore. Mentre guidava verso il pronto soccorso, cercò di farlo parlare per capire cosa fosse accaduto. L’uomo pronunciò solo una parola: “Ospedale”, prima di perdere completamente conoscenza.

Una volta arrivata, i medici lo portarono immediatamente in reparto. Rita spiegò che lo aveva trovato sulla strada e che non sapeva nulla di lui. L’uomo non aveva documenti né assicurazione, quindi Rita si offrì di pagare le cure necessarie. Prima di andarsene, gli disse: “Ho fatto quello che potevo. Guarisci presto e buona fortuna”. Poi risalì in macchina e riprese la sua giornata, senza aspettarsi nulla in cambio.

La mattina successiva, Rita fu svegliata da un rumore insolito sotto casa. Affacciandosi alla finestra, vide due SUV neri di lusso parcheggiati nel cortile. Poco dopo, sentì bussare alla porta. Aprì e si trovò davanti un uomo elegante, vestito in giacca scura. “Signora Rita? Ieri ha portato in ospedale un uomo ferito. Lei non sa chi fosse, vero?”, le chiese con tono gentile.

Rita annuì, sorpresa. L’uomo continuò: “Era nostro padre, Nikolaj Arkadyevich, uno degli imprenditori edili più importanti della regione. È stato aggredito, derubato e lasciato a morire. Lei lo ha salvato”.

L’uomo le consegnò una busta contenente una chiave di casa, una carta bancaria e un biglietto scritto a mano: “A chi mi ha ricordato che la vita ha ancora valore. Grazie. – N.A.”. Rita rimase senza parole. Non aveva mai immaginato che il senzatetto che aveva aiutato fosse in realtà un uomo di successo vittima di un’aggressione.

Quel gesto cambiò la vita di Rita. Ricevette un nuovo appartamento, la possibilità di lasciare il lavoro pesante e persino un’offerta di lavoro stabile in ufficio. Ma ciò che la colpì di più fu la consapevolezza che, a volte, un semplice atto di gentilezza può avere conseguenze straordinarie.

Questa storia, avvenuta a Trieste, non è solo un esempio di altruismo, ma anche un promemoria di come dietro l’apparenza di un senzatetto possa nascondersi una vita preziosa. Rita ha scelto di fermarsi e aiutare, dimostrando che, in un mondo spesso distratto e indifferente, un gesto semplice può fare la differenza.