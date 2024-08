Aereo precipitato in Brasile, tra le vittime ci sono otto medici: chi sono gli oncologi deceduti

La tragedia aerea che ha colpito Vinhedo ha portato via vite di professionisti dedicati alla salute, in viaggio verso una conferenza a San Paolo.





Un tragico incidente aereo ha scosso la comunità medica in Brasile, con la notizia della morte di 62 persone a bordo di un aereo bimotore ATR 72. L’aereo, partito da un aeroporto locale, era diretto all’aeroporto internazionale di Guarulhos a San Paolo quando è precipitato a Vinhedo, uno dei comuni che circondano la megalopoli brasiliana. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio a bordo hanno perso la vita nel disastro, tra cui otto medici, diretti verso una conferenza di oncologia.

Le parole di Eduardo Baptistella, vicepresidente del Consiglio regionale di medicina del Paraná, hanno confermato la drammaticità della situazione: “Erano professionisti che hanno passato la loro vita a salvare gli altri”, ha dichiarato in un’intervista. Molti di loro facevano parte di una delegazione di medici in rappresentanza del settore oncologico e della salute, con il desiderio di aggiornarsi e formarsi sulle più recenti scoperte scientifiche. Secondo le notizie, un totale di 15 dottori doveva partecipare all’importante incontro, ma sette di essi hanno scelto di prendere un volo alternativo.

Tributo ai medici deceduti

Il Consiglio Medico del Paraná ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di tali figure professionali, sottolineando come questa tragedia sia una grande perdita per l’intera comunità. “Le nostre più sentite condoglianze ai familiari e agli amici in questo momento di grande dolore”, ha affermato il presidente del Consiglio, Romualdo José Ribeiro Gama. La comunità professionale è in lutto e i messaggi di sostegno e solidarietà si stanno moltiplicando, mentre i colleghi di lavoro ricordano il loro impegno e la loro passione per la medicina.

Tra i nomi delle vittime, troviamo Sarah Langer, una pediatra e allergologa originaria di Cascavel. Sarah era un membro attivo della Camera Tecnica di Allergia e Immunologia del CRM-PR e aveva recentemente completato la sua specializzazione presso l’hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, rendendo la sua perdita ancora più triste per i suoi pazienti e colleghi. La Uopeccan, l’ospedale oncologico di Cascavel, ha confermato la presenza tra i deceduti di due medici tirocinanti, un chiaro segno di quanto questa tragedia abbia colpito duramente le strutture sanitarie locali.

Un’altra delle vittime è Arianne Albuquerque Estevan Risso, che lavorava all’Unità Sanitaria di Base nel Bairro Brasilândia; a lei si uniscono nomi come Mariana Belim, laureata presso l’Università Statale del Paraná Occidentale, e José Roberto Leonel Ferreira, medico radiologo in pensione, conosciuto nella sua comunità per il suo contributo alla sanità pubblica e alla disponibilità verso i pazienti.

Aereo caduto in Brasile: sono tutti morti

L’aereo, che trasportava 58 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, ha subito un tragico incidente nel volo verso San Paolo. Le squadre di emergenza hanno effettuato ricerche sul luogo dell’incidente e hanno confermato il ritrovamento dei resti di tutte le vittime, inclusa una bambina di soli tre anni. Anche un cane, appartenente a una famiglia venezuelana a bordo, ha purtroppo trovato la morte tra le macerie. Il pianto e il dolore delle famiglie coinvolte in questa tragedia echeggiano nei messaggi di cordoglio espressi da organizzazioni, colleghi e istituzioni pubbliche.

La comunità medica e i familiari continuano a piangere queste vite spezzate, mentre l’incredulità di questo evento funesto riecheggia nel cuore di molti. La speranza è quella di trovare un senso in questa tragedia, attraverso la commemorazione delle azioni e dell’impatto positivo che questi medici hanno avuto nella vita dei loro pazienti e nella società.