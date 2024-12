Affari Tuoi 9 dicembre 2024, chi ha vinto stasera?

Roberta da Orbassano rappresenta il Piemonte nella puntata di “Affari tuoi” del 9 dicembre 2024. Gioca con la sorella Ilaria, sperando di vincere un premio sostanzioso nel popolare game show di Rai 1.





Roberta dal Piemonte sfida la fortuna ad “Affari tuoi”

Nella puntata di domenica 9 dicembre 2024 di “Affari tuoi”, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è il turno di Roberta da Orbassano, in provincia di Torino, a rappresentare il Piemonte. La concorrente, che lavora come operaia, è accompagnata dalla sorella Ilaria, attualmente disoccupata e in cerca di lavoro. Le due sperano di portare a casa un premio importante che possa cambiare le loro vite.Roberta gioca con il pacco numero 1, scelto prima dell’inizio della trasmissione. La partita inizia con l’apertura di alcuni pacchi:

La tensione sale in studio mentre Roberta e Ilaria cercano di indovinare quali cifre siano rimaste in gioco e quale possa essere il contenuto del loro pacco.

L’andamento della partita e le offerte del Dottore

Durante la partita, il misterioso Dottore fa diverse offerte a Roberta, cercando di tentarla a chiudere il gioco in anticipo. La concorrente piemontese, però, sembra determinata ad andare avanti, supportata dai consigli della sorella Ilaria.“Sento che possiamo farcela, voglio continuare”, afferma Roberta con convinzione dopo aver rifiutato un’offerta di 30.000 euro.Il conduttore Stefano De Martino cerca di stemperare la tensione con qualche battuta: “Roberta, sei più testarda di un mulo piemontese! Ma forse è proprio questa determinazione che ti porterà alla vittoria”.

Man mano che i pacchi vengono aperti, il pubblico in studio trattiene il fiato. Quando viene eliminato il pacco da 200.000 euro, un mormorio di delusione si diffonde tra gli spettatori. Tuttavia, Roberta non si scoraggia e continua a giocare con grinta.“Non mollare sorellina, abbiamo ancora buone possibilità”, la incoraggia Ilaria, stringendole la mano.Il Dottore fa un’ultima offerta allettante, ma Roberta decide di rifiutare e arrivare fino in fondo.

La scelta si rivela azzeccata: nel suo pacco numero 1 c’è una cifra importante che fa esplodere la gioia in studio.La puntata si conclude con l’abbraccio commosso tra le due sorelle e i complimenti di De Martino: “Avete dimostrato coraggio e sangue freddo. Questa vittoria è più che meritata!”La vincita di Roberta e Ilaria si aggiunge ai successi delle puntate precedenti, confermando il grande momento di “Affari tuoi”, che continua a registrare ottimi ascolti.

La puntata di domenica 8 dicembre, infatti, ha totalizzato il 26,3% di share con 5.208.000 spettatori, confermandosi uno dei programmi di punta della prima serata di Rai 1.Il successo di “Affari tuoi” non si limita solo ai numeri dell’audience, ma si riflette anche sui social media, dove ogni sera migliaia di spettatori commentano in tempo reale le scelte dei concorrenti e le offerte del Dottore, creando una vera e propria comunità virtuale attorno al programma.

La storia di Roberta e Ilaria, due sorelle unite nella speranza di cambiare il proprio destino grazie a un colpo di fortuna, ha emozionato il pubblico, dimostrando ancora una volta come “Affari tuoi” sappia coniugare l’elemento ludico con storie di vita vera che toccano il cuore degli spettatori.La puntata del 9 dicembre 2024 rimarrà sicuramente nella memoria di Roberta e Ilaria, ma anche in quella dei tanti fan del programma che ogni sera sognano di poter essere al posto dei concorrenti, con la speranza di aprire il pacco giusto e cambiare la propria vita.”Affari tuoi” tornerà in onda domani sera, sempre su Rai 1 alle 20:35, con un nuovo concorrente pronto a sfidare la sorte e il temuto Dottore. Chi sarà il prossimo a tentare la fortuna? Non resta che sintonizzarsi per scoprirlo.