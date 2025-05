“Voleva soffocarla con un sacchetto”: Mustaafa e altri due fermano un tentato femminicidio a Prato

Un episodio di violenza si è verificato la mattina del 20 maggio a Prato, precisamente nel parcheggio del centro commerciale Parco Prato, un luogo solitamente frequentato da molte persone. Una donna, insegnante presso una scuola della città, è stata vittima di un’aggressione da parte del suo ex compagno, un uomo di 35 anni residente a Pistoia.





Secondo le ricostruzioni fornite dalla Procura di Prato, l’uomo ha attaccato la donna con un bastone, costringendola a uscire dalla sua auto. Successivamente, ha cercato di trascinarla con la forza nel proprio veicolo e ha tentato di soffocarla utilizzando un sacchetto di plastica. La situazione avrebbe potuto avere un esito tragico se non fosse stato per l’intervento tempestivo di tre passanti.

I protagonisti di questo gesto eroico sono un cittadino egiziano, uno marocchino e una donna di origine magrebina. I tre, assistendo alla scena, non hanno esitato a intervenire per fermare l’aggressore, nonostante quest’ultimo avesse estratto un coltello per minacciarli. La Procura ha lodato il loro intervento, definendolo “provvidenziale e coraggioso” e sottolineando come rappresenti un esempio significativo di integrazione nella comunità italiana.

Tra i tre soccorritori c’era Mustaafa, che ha raccontato quanto accaduto al quotidiano Repubblica: “Ho sentito le sue grida mentre ero a lavoro. Urlava e chiedeva aiuto. Così sono corso da lei per salvarla”. L’uomo, impiegato presso un autolavaggio in una stazione di servizio, ha spiegato come non abbia esitato a intervenire, anche quando l’aggressore ha tentato di intimidire i presenti con un coltello: “Non ho avuto paura: in quella situazione, quello che ho fatto assieme agli altri due ragazzi è stato normale. Per fortuna siamo riusciti a liberarla, lei dopo ci ha ringraziato”.

La vittima, nonostante le ferite riportate, è riuscita a sopravvivere grazie al pronto intervento dei tre passanti. Le sue lesioni sono state giudicate guaribili in dieci giorni. Tuttavia, senza l’azione determinata dei tre cittadini nordafricani, l’esito sarebbe potuto essere ben più grave.

L’aggressore è stato fermato sul posto e successivamente preso in custodia dalle autorità. L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere e sull’importanza della solidarietà tra cittadini.

Il parcheggio del centro commerciale Parco Prato, solitamente affollato nelle ore mattutine, è stato teatro di un atto di violenza che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Tuttavia, grazie al coraggio e alla prontezza di tre persone che si trovavano casualmente sul posto, la situazione è stata risolta senza ulteriori conseguenze fatali. La Procura ha elogiato pubblicamente il loro gesto, sottolineando come sia un esempio positivo di integrazione e senso civico.